癮君子染流感機率增5倍！國健署「無菸元宵」 籲燈會杜絕二手菸

國健署今天舉辦元宵戒菸「蛇」我其誰記者會，呼籲民眾拒菸防疫。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕藝人大S徐熙媛在日本因流感併發肺炎過逝世震驚國人，也讓民眾對流感更加警覺。國健署今（11日）指出，研究顯示，吸菸者感染流感的機率是不吸菸者的5倍，且重症住進加護病房的風險也高出2.2倍。各地元宵燈會登場，人潮湧現，二手菸問題隨之而來，呼籲各地政府加強燈會禁菸措施，讓民眾能在清新無菸的環境中安心賞燈。

國健署今天舉辦元宵戒菸「蛇」我其誰記者會，呼籲民眾拒菸防疫，署長吳昭軍表示，近日因有藝人因流感驟逝，感受到國人對流感的恐懼，國外研究指出，吸菸會導致肺部與心血管功能變差，因此吸菸者感染流感的風險是非吸菸者的5倍，住院機率增加1.5倍，重症進入加護病房的風險更高出2.2倍；目前正值流感與呼吸道疾病流行期，除了接種疫苗，戒菸也是降低重症風險的關鍵。

請繼續往下閱讀...

明（12）天就是元宵節，各地燈會陸續登場，吸引滿滿遊客。吳昭軍也說，過年期間可發現大型商圈、年貨大街等場所，紛紛設置禁菸標示，響應戶外無菸環境，部分縣市已在燈區實行禁菸措施，期望全台各縣市政府都能夠進一步強化對燈會禁菸，保障民眾能有一個無菸的賞燈環境。

國健署菸害防制組長羅素英也指出，15歲以下的孩子如果吸入二手菸，得流感後變成重症或需要插管的風險，分別是沒接觸二手菸孩子的3倍和13倍，住院天數也會多出1.6天。如果孩子本身有氣喘或慢性病，接觸二手菸後，因流感住進兒科加護病房的機率會增加35%，住院時間可能延長兩週。

部立台北醫院兒科過敏氣喘免疫科主任王怡人也提醒，二手菸甚至可能影響嬰幼兒的認知發展和腦血管健康，也會提高孕婦早產和寶寶日後得過敏或氣喘的風險。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法