健康網》抗流感要吃對！ 營養師授6重點打造免疫防火牆

營養師表示，抗流感可以多攝取豆魚蛋肉等優質蛋白、含維生素D飲食如強化牛奶、每日5蔬果等；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕48歲藝人徐熙媛（大S）因流感併發肺炎，僅5天驟逝。營養師侯沂錚於臉書粉專「30+輕熟齡臨床營養師 侯沂錚博士」發文統整抗流感6大飲食重點，打造銅牆鐵壁般的免疫力。像是每日攝取豆魚蛋肉等優質蛋白、Omega-3脂肪酸如鮭魚、維生素C如菠菜等，並搭配每日7小時睡眠加上適度運動，能讓免疫力效果再加乘。

●優質蛋白質：每日攝取豆、魚、蛋、肉等優質蛋白，幫助修復組織、製造免疫細胞。 建議每餐掌心大小的份量，並以雞胸肉等低脂肉類為主。

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●抗發炎超級食物：Omega-3脂肪酸如鮭魚、鯖魚、魚油能提升免疫細胞活性，降低發炎反應。

●維生素C大補帖：每日吃足3份蔬菜、2份水果，首選菠菜、奇異果、柑橘類，幫助修復細胞、強化呼吸道黏膜。若喉嚨痛可改喝新鮮蔬果汁，但要連果渣一起喝，保留纖維。

營養師表示，補充維生素C有助抗流感，蔬果首選菠菜、奇異果、柑橘類，幫助修復細胞、強化呼吸道黏膜；圖為示意圖。（圖取自freepik）

●別忽略「陽光維生素」D：吃鮭魚、蛋黃、強化牛奶，或每天曬太陽10至15分鐘，活化免疫T細胞，降低感染風險，素食者可選燕麥、豆漿、菇類補充。

●腸道健康=免疫力關鍵：可補充益生菌維持腸道菌相，但勿過量以免腹脹；發燒時多喝電解質水防脫水，避免含糖飲料。

●地雷食物少碰：油炸物、速食，難消化且促發炎；加工食品營養價值低，不利復原；刺激性飲料如咖啡、酒精會削弱抵抗力。

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