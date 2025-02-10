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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

20歲以上國人3成高血脂 控脂4招助管理

2025/02/10 15:09

20歲以上國人高血脂盛行率達3成；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

20歲以上國人高血脂盛行率達3成；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

〔記者林惠琴／台北報導〕20歲以上國人高血脂盛行率達3成，衛福部國健署提醒，掌握「控脂4招」，包括定期健檢、運用「科學算病館」了解風險、改善生活作息及戒菸。

血脂主要為膽固醇及三酸甘油酯，其中三酸甘油酯由腸道吸收食物中的脂肪及由肝臟合成而來，含量太多會變成脂肪肝。當總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇（俗稱「壞」膽固醇）或三酸甘油酯過高時，或是高密度脂蛋白膽固醇（俗稱「好」膽固醇）過低時，會增加引發心肌梗塞、腦中風、心血管疾病等風險。

國健署長吳昭軍提醒民眾控脂4招。首先，定期健康檢查掌握血脂狀況，今年起擴大「成人預防保健880方案」，提供30-39歲族群每5年1次、40-64歲民眾每3年1次、65歲以上民眾每年1次免費成人預防保健服務，可善用及早發現異常、早期管理。

其次，上科學算病館了解風險，民眾可簡單輸入含血脂等三高數據，計算並掌握自身罹患冠心病、心血管不良事件的風險，及早改善降低風險，預防心血管疾病的發生。

再來，改善生活型態，規律有氧運動可以降低三酸甘油酯、增加高密度脂蛋白膽固醇，遵循「三低一高」飲食原則，也就是低油、低鹽、低糖及高纖，養成飲食均衡好習慣。

最後，戒菸改善血脂異常，菸品中的尼古丁會使心率和血壓飆升及降低高密度脂蛋白膽固醇，建議戒除菸品，以改善血脂異常。

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