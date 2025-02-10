頻尿不限攝護腺肥大！ 翁血糖超標5倍引發多尿 急打胰島素救命

老翁患有攝護腺肥大，近來頻尿症狀加劇，檢查發現血糖值幾是正常值的5倍，確診是糖尿病引發的多尿症；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者王俊忠／台南報導〕身材中等的84歲方老先生長期受頻尿問題困擾，過去在泌尿科診斷為攝護腺肥大，規律服藥治療數年。但近來頻尿症狀加劇，加強用藥也未改善，台南市立醫院泌尿科醫師懷疑另有病因，轉介到家醫科，家醫科醫師檢診出方翁血糖值幾是正常值的5倍，有生命危險，緊急打胰島素、給降血糖藥物，改善胰臟功能。

台南市立醫院家醫科醫師李俊賢接診後高度懷疑方翁是糖尿病引發的多尿症，做相關檢查，指尖採血測血糖，發現血糖值高達474 mg/dL，幾乎是正常值的5倍，屬於高血糖急症範圍，恐有生命危險。醫護即為他打胰島素、緩解高血糖導致的糖毒性，並指導患者攝取足夠水分，開立口服降血糖藥與短期胰島素補充，改善胰臟功能。

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方翁1週後回診、頻尿明顯改善，身體感到輕鬆許多。後續檢查顯示其糖化血色素達12.9%，並合併高血壓、高血脂，幸腎臟功能尚未受損。李俊賢隨即調整藥物，開立保護心腎的處方與預防心血管疾病及中風的藥物，同時將方翁納入個案管理，提供糖尿病的全面衛教，包含飲食控制、運動建議與藥物使用指導，以確保穩定控制病情。

台南市立醫院家醫科醫師李俊賢指高血糖、高血脂、高血壓等慢性病控制穩妥，能預防後續如心臟病、腦中風與腎衰竭的併發症。（記者王俊忠攝）

李俊賢強調，慢性病控制關鍵不僅是數值改善，更要預防後續併發症，像心臟病、腦中風與腎衰竭。依據衛福部國民健康署的「慢性疾病風險評估平台」，方翁腦中風的風險高達99%，若遵循醫囑控制血壓與血糖，可將此風險降低約33%，減少未來失能、臥床或需長期照護的機率。

政府近年來積極推動慢性病整合照護與家庭醫師計畫，即使在健保資源有限情況下，仍持續投入相關經費，並逐步放寬公費預防保健與癌症篩檢資格。家醫科醫師可提供個人化的全方位健康照護，包含急病診療、慢性病管理、健康檢查、癌症篩檢、疫苗接種與健康促進等，民眾若有需求，可到家醫科門診諮詢。

台南市立醫院家醫科醫師李俊賢建議民眾可到家醫科門診諮詢、做健檢或癌症篩檢，定期健檢守護自己健康。（台南市立醫院提供）

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