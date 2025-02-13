自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》洋蔥「不淚」這樣切！ 農糧署曝「3訣竅」

2025/02/13 08:30

農糧署說，照著洋蔥表面的縱向紋路切，比較不會流眼淚；圖為情境照。（圖取自photoAC）

農糧署說，照著洋蔥表面的縱向紋路切，比較不會流眼淚；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每每切洋蔥，總淚流滿面？農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，想要切洋蔥不流淚，就要減少洋蔥細胞被破壞，以避免含硫胺基酸因分解，而產生具刺激性的揮發硫化合物。所以選用鋒利刀具、順著縱向紋路切，或採推切或拉切，都是切洋蔥的好選擇。

不流淚3切法

●順著切：照著洋蔥表面的縱向紋路切。

●好刀切：切之前先磨刀，或用鋒利刀具。

●推拉切：用推切或拉切的方式切。

農糧署表示，國產洋蔥外型呈紡錘型，表皮呈淡黃褐色、易剝除。有水分多、甜味足，辛辣感較低等特色；示意圖。（資料照）

農糧署表示，國產洋蔥外型呈紡錘型，表皮呈淡黃褐色、易剝除。有水分多、甜味足，辛辣感較低等特色；示意圖。（資料照）

國產洋蔥水分多、甜味足

農糧署指出，每年12月至隔年4月，是國產洋蔥的主要產季。國產洋蔥外型呈紡錘型，表皮呈淡黃褐色、易剝除，有水分多、甜味足，辛辣感較低等特色，食用風味遠勝於進口洋蔥。

另外，農糧署表示，洋蔥主要來自彰化、雲林及屏東，含有維生素C、鉀、鈣、磷及硫化合物等營養。是餐桌上百搭的蔬菜配角，不論炒菜、做醬汁、做咖哩，或是用來燉煮、當茶喝，都是不錯的料理選擇！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中