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健康網》洋蔥「不淚」這樣切！ 農糧署曝「3訣竅」
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕每每切洋蔥，總淚流滿面？農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，想要切洋蔥不流淚，就要減少洋蔥細胞被破壞，以避免含硫胺基酸因分解，而產生具刺激性的揮發硫化合物。所以選用鋒利刀具、順著縱向紋路切，或採推切或拉切，都是切洋蔥的好選擇。
不流淚3切法
●順著切：照著洋蔥表面的縱向紋路切。
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●好刀切：切之前先磨刀，或用鋒利刀具。
●推拉切：用推切或拉切的方式切。
國產洋蔥水分多、甜味足
農糧署指出，每年12月至隔年4月，是國產洋蔥的主要產季。國產洋蔥外型呈紡錘型，表皮呈淡黃褐色、易剝除，有水分多、甜味足，辛辣感較低等特色，食用風味遠勝於進口洋蔥。
另外，農糧署表示，洋蔥主要來自彰化、雲林及屏東，含有維生素C、鉀、鈣、磷及硫化合物等營養。是餐桌上百搭的蔬菜配角，不論炒菜、做醬汁、做咖哩，或是用來燉煮、當茶喝，都是不錯的料理選擇！
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