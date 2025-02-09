大白肺「不喘的人很多」 醫：缺氧傷害致心跳停止

有患者大白肺「血氧只剩70%」，插管治療心跳仍一度停止急救CPR。（圖擷取自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕女星大S在日本遊玩時感染流感，併發肺炎過世。有網傳大S曾發生「大白肺」的症狀，胸腔科醫師蘇一峰表示，「大白肺」指的是肺炎嚴重而導致呼吸困難，蘇一峰也提到，有患者已大白肺卻一點都不喘，而缺氧傷害一段時間後，就會造成心跳停止，不可輕視。

蘇一峰今日在臉書發文指出，氣溫低全台有500多人到院前死亡OHCA（心肺功能停止），並提到「快樂低血氧」其實並非是新冠或是流感才有的現象。蘇一峰提到，一名失智長者被發現突然嗜睡、呼吸微弱，緊急送醫檢查驚見「大白肺」，血氧只剩70%、體溫更只有32度C，心跳一度停止，雖然急診醫師隨即插管，但病人插管後仍心跳停止。

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蘇一峰提醒，失智中風的老人家也容易沉默低血氧，因為腦部受傷與神經退化，明明缺氧卻又不會表現出的血氧的症狀，因此老人家得肺炎更容易出現「快樂低血氧」。

蘇一峰表示，血氧只有80卻不會喘的情況其實很多，而如果是大白肺常常是用昏睡來表現。低溫不只會加重心肺衰竭，還會讓沉默低血氧加重，因為低溫讓血色素不容易釋放氧氣，讓組織更容易缺氧，當缺氧傷害一段時間後，就會心跳停止，提醒大眾必須小心注意。

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