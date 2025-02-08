健康網》久坐聊天 身材走樣？醫點「6行為」讓你變胖

醫師說，與親友長時間坐著聊天、看電視，容易導致脊椎和骨盆壓力過大，進而影響體態及曲線；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕年後是否發現「垂垂肉」悄悄冒出來？過年期間壞習慣你中了幾條？書心健康管理診所院長許書華在臉書專頁「書心健康管理診所」發文提醒變胖的壞習慣，長時間久坐，吃多動少；大吃大喝，過度放縱；熬夜晚睡，作息失調；喝過量的酒和高糖飲料；放鬆過頭，忽視健康；久坐聊天，姿勢不良。

6壞習慣贅肉現身

●長時間久坐 吃多動少：過年聚餐多、聊天久，常常忽略了運動。久坐不動會讓新陳代謝變慢，特別容易讓脂肪囤積在腹部和大腿。

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●大吃大喝 過度放縱：油炸、高糖的食物，是過年的餐桌主角，但過量攝取會讓身體儲存過多熱量，導致腹部的脂肪增加。

●熬夜晚睡 作息失調：假期的聚會和娛樂活動，讓熬夜變成日常，擾亂了生理時鐘，影響新陳代謝，疲勞和脂肪同時找上門，讓肌膚變鬆、體態走樣。

醫師說，假期的聚會和娛樂活動，少不了喝酒或飲料，含糖量高的飲品，最容易讓脂肪堆積在腹部和臉部，讓身形臃腫；圖為情境照。（圖取自freepik）

●喝過量的酒和高糖飲料：過年少不了喝酒，或來杯手搖飲，含糖量高的飲品，最容易讓脂肪堆積在腹部和臉部，讓身形臃腫。

●放鬆過頭 忽視健康：放鬆心情固然重要，但不節制的飲食和作息，可能會讓維持好的體態變樣，甚至影響健康。

●久坐聊天 姿勢不良：與親友長時間坐著聊天、看電視，容易導致脊椎和骨盆壓力過大，進而影響體態及曲線。

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