自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》久坐聊天 身材走樣？醫點「6行為」讓你變胖

2025/02/08 19:34

醫師說，與親友長時間坐著聊天、看電視，容易導致脊椎和骨盆壓力過大，進而影響體態及曲線；圖為情境照。（圖取自photoAC）

醫師說，與親友長時間坐著聊天、看電視，容易導致脊椎和骨盆壓力過大，進而影響體態及曲線；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕年後是否發現「垂垂肉」悄悄冒出來？過年期間壞習慣你中了幾條？書心健康管理診所院長許書華在臉書專頁「書心健康管理診所」發文提醒變胖的壞習慣，長時間久坐，吃多動少；大吃大喝，過度放縱；熬夜晚睡，作息失調；喝過量的酒和高糖飲料；放鬆過頭，忽視健康；久坐聊天，姿勢不良。

6壞習慣贅肉現身

●長時間久坐 吃多動少：過年聚餐多、聊天久，常常忽略了運動。久坐不動會讓新陳代謝變慢，特別容易讓脂肪囤積在腹部和大腿。

●大吃大喝 過度放縱：油炸、高糖的食物，是過年的餐桌主角，但過量攝取會讓身體儲存過多熱量，導致腹部的脂肪增加。

●熬夜晚睡 作息失調：假期的聚會和娛樂活動，讓熬夜變成日常，擾亂了生理時鐘，影響新陳代謝，疲勞和脂肪同時找上門，讓肌膚變鬆、體態走樣。

醫師說，假期的聚會和娛樂活動，少不了喝酒或飲料，含糖量高的飲品，最容易讓脂肪堆積在腹部和臉部，讓身形臃腫；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師說，假期的聚會和娛樂活動，少不了喝酒或飲料，含糖量高的飲品，最容易讓脂肪堆積在腹部和臉部，讓身形臃腫；圖為情境照。（圖取自freepik）

●喝過量的酒和高糖飲料：過年少不了喝酒，或來杯手搖飲，含糖量高的飲品，最容易讓脂肪堆積在腹部和臉部，讓身形臃腫。

●放鬆過頭 忽視健康：放鬆心情固然重要，但不節制的飲食和作息，可能會讓維持好的體態變樣，甚至影響健康。

●久坐聊天 姿勢不良：與親友長時間坐著聊天、看電視，容易導致脊椎和骨盆壓力過大，進而影響體態及曲線。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中