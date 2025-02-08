健康網》你是什麼肌？細紋、黑斑「5膚況」一次解決

營養師說，想減少細紋可吃芭樂、奇異果；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕工作忙而隨便解決三餐，日復一日，肌膚就變得越來越差。好食課營養師張宜臻分享，解決各種肌膚問題的方法，維持油脂平衡可吃鯖魚、鮭魚，避免重鹹食物；改善痘痘與黑斑，可吃旗魚、鮪魚；氣色不好可吃紅肉、豬肝、豬血；想減少細紋可吃芭樂、奇異果；改善皮膚乾燥，可補充橄欖油、苦茶油。

張宜臻在臉書粉專「好食課」與網站發文說明，乾肌、油肌與混合肌該如何分辨，乾肌缺乏足夠的油脂和水分，容易感到緊繃、粗糙；油肌分泌過多油脂，容易出現光澤或油光；混合肌通常在T字部位呈現油光，而臉頰較乾。

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分辨3種肌膚類型

●乾肌：大部分是缺少水分與油脂，看起來很乾燥的樣子。乾肌的人只要不做好保濕，就容易發生肌膚乾癢脫皮，且明明還沒上年紀，嘴角眼周卻有細紋、皺紋出現，加上肌膚敏感，保養品及化妝水等更是要嚴格挑選！

●油肌：大部分為皮脂腺旺盛，臉上時常油光滿面，吸油面紙怎麼用都不夠，也常因肌膚出油、毛孔堵塞，而有痘痘、痘疤、毛孔粗大及暗沈的困擾。

油肌常因肌膚出油、毛孔堵塞，而有痘痘、痘疤、毛孔粗大及暗沈的困擾；圖為情境照。（圖取自freepik）

●混合肌：同時具有乾肌與油肌的特色，臉上的大多部位通常呈現乾燥狀，但在鼻子和額頭的T字部位呈現油光。

維持油脂平衡

張宜臻指出，臉部出油異常，主要跟體內免疫系統過度反應或皮脂阻塞有關，飲食上可多吃富含Omega-3脂肪酸或單元不飽和脂肪酸的食物，如鯖魚、鮭魚等，或直接選用魚油及橄欖油等好油，維持肌膚穩定。

另外，過多的鹽容易影響體液的平衡，使水分滯留而引發皮脂腺及毛囊水腫，也就導致皮脂腺分泌異常，肌膚油脂不平衡，因此建議減少食用重鹹的食物。

改善痘痘與黑斑

張宜臻說，吃甜食、油炸物或過度的日曬，皆會使體內氧化壓力增加，皮膚受損而有痘痘及黑斑的生成，此時可多吃富含膳食纖維的蔬果及未精緻的全穀類食物，並避免食用糖或高GI的飲食，減少血糖快速上升，影響荷爾蒙及胰島素的敏感性。

她表示，抗發炎也可多攝取，富含的維生素C的蔬果，及旗魚、鮪魚等魚類，這些魚類含有豐富維生素B3，有助於減少皮膚的傷害。

張宜臻提到，適度攝取富含鐵的食物，如紅肉、豬肝、豬血，並多攝取蔬果，讓維生素C促進鐵的吸收率，葉酸幫助紅血球生成，使得肌膚維持好氣色；圖為情境照。（圖取自freepik）

改善氣色蒼白暗沉

張宜臻提到，有些人臉色差可能與缺鐵有關，適度攝取富含鐵的食物，如紅肉、豬肝、豬血，並多攝取蔬果，讓維生素C促進鐵的吸收率，葉酸幫助紅血球生成，使得肌膚維持好氣色。

她指出，肌膚暗沈也會影響肌膚的呈色，建議戒菸酒，並吃足蔬果，補充植化素及維生素C，減少氧化壓力，也就能減少肌膚暗沉。

改善皮膚細紋

張宜臻說，許多人會靠補充膠原蛋白來使肌膚維持彈性，改善細紋情形，但飲食上若缺乏維生素C，補再多也會因體內氧化壓力大而流失，建議可吃芭樂、奇異果及文旦等富含維生素C的水果。

她表示，CoQ10雖然普遍存在於人體細胞中，但會隨著年紀增長而降低，可透過飲食或保健食品補充，幫助對抗體內氧化壓力，維持正常代謝。

改善皮膚乾燥

張宜臻提到，皮膚乾燥主要是因角質層無法保留水分，而降低了肌膚的含水量，導致皮膚乾燥脫皮，這時多吃些好油，如橄欖油及苦茶油等，富含單元不飽和脂肪酸、維生素E，可保護肌膚，減少細胞損傷的風險。

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