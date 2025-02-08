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健康網》疲倦、高燒要小心！中醫曝「流感2證型」症狀

2025/02/08 15:38

中醫師提到，流感的症狀比一般感冒更為嚴重，常見全身無力、頭痛、發燒等症狀；圖為情境照。（圖取自photoAC）

中醫師提到，流感的症狀比一般感冒更為嚴重，常見全身無力、頭痛、發燒等症狀；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕寒流又來了！外出要注意保暖，出入人潮擁擠的地方記得帶口罩，避免染上流感。上祐中醫診所醫師表示，此次新流感所出現的症狀，可依病邪種類進行辨證分型。初期症狀包括疲倦、肢體關節痠痛、冷顫，以及持續性虛弱和疲勞，屬於「外濕」證型；若短時間內出現高燒、喉嚨痛、胸痛等，則屬於「風熱」證型。

中醫師在臉書專頁「上祐中醫診所Best-blessing」發文指出，從中醫觀點來看，一般流感多由風邪引起，病灶主要在肺系。若病情未能及時控制，可能發展為「熱邪犯肺」，出現胸痛、呼吸不暢、喘咳等嚴重症狀。

比感冒嚴重許多

中醫師提到，流感的症狀比一般感冒更為嚴重，常見全身無力、頭痛、發燒等症狀，且呼吸道感染發展迅速，容易引發併發症，如肺炎、腦炎、心肌炎，甚至可能導致死亡。若出現發燒、頭痛、明顯肌肉痠痛及疲倦等症狀，應提高警覺，儘早就醫，以防病情惡化。

中醫師說，在無風邪症狀時，可適量飲用由紅藜、瑪卡、西洋參、紅棗、麥門冬、玉竹等藥材，調配出的養生茶，以增強抵抗力。（圖取自上祐中醫診所臉書）

中醫師說，在無風邪症狀時，可適量飲用由紅藜、瑪卡、西洋參、紅棗、麥門冬、玉竹等藥材，調配出的養生茶，以增強抵抗力。（圖取自上祐中醫診所臉書）

增強免疫力

中醫師說，預防感冒應從日常生活做起，包括養成固定運動習慣，以提升免疫力。在無風邪症狀時，可適量飲用由紅藜、瑪卡、西洋參、紅棗、麥門冬、玉竹等藥材，調配出的養生茶，以增強抵抗力。尤其在氣溫驟降或外出時，更需注意保暖。

流感飲食建議

中醫師指出，若有喉嚨痛、發燒、頭痛等症狀，表示身體處於發炎狀態，不宜進行食補。建議多補充溫開水、電解質飲品、蜂蜜檸檬水、溫鹽水等，以維持水分，並舒緩喉嚨不適。

同時，應避免食用易助長發炎的食物，如花生、堅果、麻油、薑湯、油炸、燒烤及辛辣食物，以免加重發炎反應。此外，過度勞累會降低免疫力，影響康復速度，也應適當休息，以利身體恢復。

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