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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

打氣變冷！ 公費流感疫苗還剩1.8萬劑

2025/02/08 14:17

行政院日前火速拍板增購10萬劑公費流感疫苗，不過因藝人大S徐熙媛在日本因流感併發肺炎過世引發的搶打潮似乎已降溫。（資料照）

行政院日前火速拍板增購10萬劑公費流感疫苗，不過因藝人大S徐熙媛在日本因流感併發肺炎過世引發的搶打潮似乎已降溫。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕行政院日前火速拍板增購10萬劑公費流感疫苗，但因藝人大S徐熙媛在日本因流感併發肺炎過世引發的搶打潮似乎已降溫。疾管署今（8日）公布最新統計，昨天僅接種6449劑，剩餘疫苗達1萬8771劑，與2月4日搶打高峰的7.3萬劑相比，接種量大減。疾管署指出，疫苗增購作業仍在進行中，預計下週決標，2月20日將優先開放11類對象接種。

公費流感疫苗自去（2024）年10月開打，並在今（2025）年1月1日起開放全國年滿6個月以上民眾接種。截至2月3日約剩16.2萬劑，但大S猝逝消息引發搶打潮，2月4至6日分別接種7.3萬、4.6萬、1.8萬劑，昨（7日）接種6449劑，目前庫存1萬8771劑。

疾管署副署長曾淑慧坦言，先前因流感高峰及媒體效應，提升民眾接種意願，但近日確實打氣有下滑。不過行政院已核可增購疫苗，預計下週決標，後續將與地方衛生局討論配送，若順利最快2月20日開打。

此次增購10萬劑公費疫苗將優先提供65歲以上長者、55歲以上原住民、安養機構人員、6個月以上至入學前幼兒、高風險族群、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及防疫人員、學生、托育及動物防疫人員等11類對象接種。

至於疫苗是否打得完？曾淑慧指出，將比照往例依風險分階段開放接種，但目前難以預估接種情形，疾管署會持續監測。疾管署也預估，國內流感疫情將於下週或下下週下降，另日本櫻花季將至，不過當地疫情已於去年底達高峰，目前也是呈現下降趨勢。

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