急性腸胃炎疫情升 諾羅感染增！苗栗2腹瀉群聚13人染病

南投發生2起腹瀉群聚，13人染諾羅病毒。示意圖。（圖取自freepik）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕今（2025）年春節期間不少民眾到急診就醫，不少為急性腸胃炎，經醫生診斷後發現多為諾羅病毒感染引起。苗栗縣政府衛生局提醒，鄉親注意手部清潔及飲食衛生，如出現嘔吐、腹瀉等不適症狀，請儘速就醫，同時應落實生病在家休息，以降低腸道傳染病傳播風險。

苗栗縣政府衛生局指出，苗縣今年以來，共成立2件腹瀉群聚事件，涉及13人皆為諾羅病毒；衛生局局長楊文志強調，諾羅病毒傳染力強，潛伏期約10至50小時，主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。

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苗縣府衛生局呼籲，民眾應落實如廁後、進食或備餐前以肥皂或洗手乳正確洗手，並注意食物貯存或調理過程應符合衛生條件、避免生熟食交叉污染、食物澈底煮熟再食用（尤其是蚵、貝等帶殼水產），以預防諾羅病毒傳播。

急性腸胃炎疫情上升，多諾羅病毒感染鄉親務必注意。（苗縣府衛生局提供）（記者蔡政岷攝）

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