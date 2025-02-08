限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
急性腸胃炎疫情升 諾羅感染增！苗栗2腹瀉群聚13人染病
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕今（2025）年春節期間不少民眾到急診就醫，不少為急性腸胃炎，經醫生診斷後發現多為諾羅病毒感染引起。苗栗縣政府衛生局提醒，鄉親注意手部清潔及飲食衛生，如出現嘔吐、腹瀉等不適症狀，請儘速就醫，同時應落實生病在家休息，以降低腸道傳染病傳播風險。
苗栗縣政府衛生局指出，苗縣今年以來，共成立2件腹瀉群聚事件，涉及13人皆為諾羅病毒；衛生局局長楊文志強調，諾羅病毒傳染力強，潛伏期約10至50小時，主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。
請繼續往下閱讀...
苗縣府衛生局呼籲，民眾應落實如廁後、進食或備餐前以肥皂或洗手乳正確洗手，並注意食物貯存或調理過程應符合衛生條件、避免生熟食交叉污染、食物澈底煮熟再食用（尤其是蚵、貝等帶殼水產），以預防諾羅病毒傳播。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應