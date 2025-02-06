澎湖公費流感疫苗用罄 屏東及城隍廟捐疫苗支援

馬公城隍廟捐贈流感疫苗，由縣長陳光復代表接受。（澎湖縣政府提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕大S日本旅遊，突傳流感併發肺炎猝逝，掀起全台瘋打流感疫苗潮。中央撥配2萬3千餘劑公費疫苗到澎，已全數施打完畢。縣長陳光復提醒縣民不要太緊張，如有感冒症狀盡速就醫，注意咳嗽禮節與戴好口罩，加強自我健康管理，保障自己的健康。

由於中央分發流感疫苗，已全數施打完畢，為了滿足居民的需求，陳光復協調屏東縣提供300支疫苗，展現兩縣深厚友好的情誼。另外澎湖縣城隍廟展現愛護家園的熱誠，主委顏嘉弘於今（5）日率先捐贈1000劑疫苗，滿足縣民施打疫苗的心願，縣長陳光復擇期辦理捐贈儀式，並頒發感謝狀給城隍廟，以表彰其人飢己飢人溺己溺、拋磚引玉的情懷。

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澎湖縣衛生局長陳淑娟指出，流感的傳播以飛沫空氣傳染為主，所以治本的方式就是記得9字箴言：戴口罩、勤洗手、少群聚。畢竟預防勝於治療，盡量遠離感染源就是自我保護的最佳方式，民眾的自我健康管理勝過看診治療與疫苗施打，這是健康的不二法門。

陳淑娟進一步指出，如果不幸感染流感，其實目前醫療界有很多很有效的治療方法可以協助，例如醫師開立克流感讓病人服用，如果病情急轉直下，也可以進入醫院體系的重症治療部門進行更深入的療護。

陳光復再次呼籲，若有感冒症狀，請避免上班或上學，應請假並儘量避免前往人多的地方。若不得已需外出，也應確實佩戴口罩，並保持良好的防護措施，切記以上9字箴言，保護自己健康也保護身邊最親近的家人朋友。

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