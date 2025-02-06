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94歲嬤肺炎在宅急症照護 如願春節後在家善終
〔記者劉婉君／台南報導〕衛福部自去（2024）年7月起，推動在宅急症照護計畫，讓急症病人在家中也能接受醫院等級的醫療服務；醫療不再侷限於病房之內，而是延伸至病人最熟悉的家中，奇美醫院去年8月加入後，迄今已有71人受惠。
94歲阿嬤去年底因發燒及呼吸困難，於奇美醫院急診就醫，被診斷為肺炎合併尿道感染，醫師原建議她住院治療，但阿嬤堅持返家。後來由在家宅急症照護團隊全面評估後，轉由在宅急症照護團隊接手。
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奇美醫院急診醫學部主治醫師陳殿和表示，阿嬤一開始呼吸喘促伴隨明顯喘鳴聲，血氧濃度低於90%，食慾減退，意識時而模糊，情況並不樂觀，且因阿嬤希望在家善終，不接受侵入性治療，家屬也簽署不施行心肺復甦術（DNR）。
醫療團隊以便攜式超音波檢查，並建議家屬租借氧氣製造機、噴霧機及氣管擴張劑改善，同時為治療肺炎及尿道感染，也給予適當的抗生素及白蛋白輸液，經過14天在宅急症照護，阿嬤肺部積水逐漸消退，血氧恢復正常，可自行進食，還到美髮店美髮迎接農曆新年。
後續阿嬤轉介至安寧居家療護，在團隊接手照護約1個月後，婦人昨（5）天在家人的守護與陪伴下，安詳離世。
陳殿和指出，在宅急症照護3大主要疾病為肺炎、尿道感染及軟組織感染，醫療團隊透過科技便攜設備及遠端監測技術的協助，跨領域合作，共同照顧在宅的病人，量身打造個人化居家治療方案。不僅減輕醫院的壓力，病人也能夠避免反覆住院帶來的身心折磨、交叉感染等，更能在熟悉的家中安心接受治療。
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