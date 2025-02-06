追加採購10萬劑流感疫苗供11類人接種 疾管署估20日開打

疾管署副署長曾淑慧表示，預估增購疫苗2月20日到位提供民眾公費接種。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕藝人大S不幸因流感併發肺炎病逝，掀起國人搶打流感疫苗熱潮，行政院長卓榮泰今（6日）表示，同意衛福部再增購10萬劑公費流感疫苗，疾管署副署長曾淑慧補充，預估疫苗2月20日到位，提供11類對象公費接種，但也不排除時間點再提前。

曾淑慧指出，今日經衛福部提報行政院院會，獲同意緊急增購10萬劑流感疫苗，提供65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高／職／五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類原計畫第一階段實施對象接種。

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曾淑慧說明，疾管署遵照行政院指示，將立即著手辦理疫苗緊急採購作業，若疫苗採購程序及交貨過程一切順利，預估可望於2月20日到位，但也不排除再提前。只要是國內合格的流感疫苗廠商，不論國內外廠牌都有進行詢問，最後提供的疫苗品牌視可供貨情形而定。

疾管署提醒，目前國內仍處流感流行期。流感常見症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛等；若出現危險徵兆如呼吸困難、呼吸急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等，應儘速就醫以及時獲得治療。

疾管署增購的公費流感疫苗將提供11類對象使用。（疾管署提供）

公費流感疫苗適用對象一覽表。（疾管署提供）

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