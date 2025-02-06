台東公費流感疫苗剩5百劑 僅在衛生所接種

近期全台民眾搶打流感疫苗，台東也有不少人詢問。圖為4日台東民眾等候打疫苗情形。（資料照，記者劉人瑋攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕國內流感疫情持續上升，國際流感也有升溫趨勢，且近日媒體報導重大事件，引發疫苗搶打潮。台東縣衛生局表示，截至今（6）日上午8時，台東縣公費流感疫苗僅剩500餘劑，將分配縣內16鄉鎮市衛生所，因公費疫苗數量有限，用罄為止，建議民眾前往各鄉鎮衛生所接種前，可先打電話詢問避免撲空。

接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，衛生局提醒，民眾若出現發燒、頭痛、咳嗽、流鼻水、肌肉痠痛等流感常見症狀，請戴口罩盡早就醫。若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等流感危險徵兆，千萬不可輕忽，務必盡速就醫治療，降低重症或死亡風險。

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台東縣衛生局呼籲民眾，除了保持良好個人衛生習慣，定期洗手、配戴口罩，並請65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，儘速完成流感疫苗接種，以及早獲得保護力；並建議縣民上網查詢台東縣流感抗病毒藥劑合約院所及疫苗庫存量。

為防範呼吸道傳染病衝擊，除流感疫苗外，也鼓勵接種COVID-19疫苗，並養成良好衛生習慣，出現呼吸道症狀應儘速戴口罩就醫、在家休息，減少病毒傳播機會。

台東縣公費流感疫苗僅剩500餘劑，將分配縣內16鄉鎮市衛生所，建議民眾前往各鄉鎮衛生所接種前，可先打電話詢問避免撲空。 （記者黃明堂翻攝）

近期全台民眾搶打流感疫苗，台東有不少人請假，專程接種流感疫苗。（資料照，記者劉人瑋攝）

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