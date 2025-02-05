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賴清德：流感疫苗仍有庫存 65歲以上、高風險儘速接種
〔記者陳昀／台北報導〕藝人大S感染流感併發肺炎猝逝，震驚國人，兼任民進黨主席的總統賴清德今在中常會提醒國人，流感好發的季節尚未結束，目前，公費加上自費流感疫苗仍有庫存，請65歲以上長者、高風險慢性病患者、學生、以及學齡前幼兒，儘速接種疫苗，守護自身和家人的健康。
賴清德指出，最近天氣都持續濕冷，週五晚上又會有一波冷空氣來到台灣，北部可能下探10度，請國人朋友多注意保暖。
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賴清德也呼籲國人，流感好發的季節尚未結束，目前，公費加上自費流感疫苗仍有庫存，請65歲以上長者、高風險慢性病患者、學生、以及學齡前幼兒，儘速接種疫苗，守護自身和家人的健康。
賴清德強調，新的一年，政府的任務與目標沒有改變、責任和挑戰更加重大，府、院、黨、黨團繼續一起努力，穩健、有序地引領台灣向前。
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