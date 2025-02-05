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健康 > 名人健康事

健康網》中國男星梁祐誠染流感驟逝 生前疑被診斷「感冒」

2025/02/05 15:44

中國新生代演員梁祐誠因中樞神經感染病逝，確切死因尚待調查。（翻攝自微博）

中國新生代演員梁祐誠因中樞神經感染病逝，確切死因尚待調查。（翻攝自微博）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣女星大S徐熙媛驚傳感染流感併發肺炎驟逝，台灣粉絲不捨；而近期，一名中國新生代演員梁祐誠，疑似同因罹患流感，併發中樞神經感染過世。不少人認為死因是感染A型流感，但確切死因仍待查證。

根據中國媒體報導，梁祐誠之死因未被證實，僅稱：他在1月28日咳嗽極為嚴重，被醫師診斷為普通感冒；不料在1月30日病情急轉直下，演變為中樞神經感染而過世。27歲中國男星梁祐誠曾於網路劇展露頭角，卻英年早逝。

衛福部疾管署說明，一般的感冒大約有200多種病毒可引起，常見的有鼻病毒、呼吸道融合病毒、腺病毒等。其症狀多以呼吸道局部症狀為主，約2到5天就能康復。

不過，流感的症狀較一般感冒來得嚴重，容易出現明顯的全身無力、頭痛、發燒，通常症狀發作較突然，痊癒的時間也比一般感冒長，需1到2週才能完全恢復，而且容易引起併發症，如肺炎、腦炎、心肌炎等，甚至導致死亡。

疾管署強調，若出現「一燒（發燒）」、「二痛（頭痛、明顯肌肉痠痛）」、「三疲倦」就須警覺是流感。

疾管署表示，流感可發生在所有年齡層，人人都可能得流感。但因為65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦及慢性病病人等流感高危險族群一旦感染後容易引起併發症，如肺炎、腦炎、心肌炎及其他嚴重之繼發性感染或神經症狀等，甚至導致死亡，因此更須提高警覺。

疾管署表示，感染流感後容易產生併發症的高危險族群包含：嬰幼兒（特別是未滿5歲者）、65歲以上長者、居住於安養等長期照顧（服務）機構之住民、具有慢性肺病（包含氣喘）、心血管疾病、腎臟、肝臟、神經、血液或代謝疾病者（含糖尿病）、血紅素病變、免疫不全（含愛滋病毒帶原者）需長期治療、追蹤或住院者、孕婦、肥胖（身體質量指數body-mass index≧30）及6個月到18歲需長期接受阿斯匹靈治療者。

疾管署說明想要預防流感，要施打流感疫苗要用肥皂勤洗手、咳嗽戴口罩等生活好習慣要保持。室內空氣流通，防範病毒傳播。同時須警覺流感症狀，及早就近就醫治療生病要按醫囑服藥多休息，不上班不上課，有危險徵兆要儘快就醫，掌握治療黃金時間。

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