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從基隆、高雄到苗栗打流感疫苗！2天幾乎用罄
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕近期不少民眾染上流行性感冒，且最近天候變化快，加上知名藝人大S在日本染上流感過世消息，引起民眾關注。原本開工日（2月3日）仍有1萬1千多劑流感疫苗存量的苗栗縣，直到今天中午已經剩下不到1000劑，人口較多的鄉鎮市衛生所幾乎皆用罄，估計明天只剩零散疫苗存量。
苗栗縣政府衛生局表示，近日因新聞消息，除了縣民施打疫苗意願大為提高，甚至連鄰近新竹縣市，還有北從基隆、南由高雄來到苗栗縣施打疫苗的民眾，可以說為了打流感疫苗成為「苗栗一日遊」。
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由於苗栗縣流感疫苗即將用罄，苗栗縣政府衛生局提醒民眾，若要施打前可先聯繫所在地衛生所或合約院所確認是否仍有存量，以免白跑一趟。
至於仍有施打需求的民眾，苗栗縣政府衛生局建議，若相當緊急可先洽詢台中市是否仍有存量，或至合約醫療院所施打自費流感疫苗。
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