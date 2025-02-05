南市流感疫苗開放隨到隨打 衛局：還有1400劑

南市衛生局表示，除預約平台外，也開放隨到隨打接種流感疫苗。（南市衛生局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕藝人大S因流感併發肺炎離世，全台掀起流感疫苗施打熱潮。南市流感預約平台目前已額滿，但衛生局考量長者就醫習慣，除預約平台外，也有開放隨到隨打接種方式，目前南市流感疫苗還剩餘1400劑。

南市衛生局表示，除流感疫苗外，JN.1新冠及肺炎鏈球菌疫苗也能有效預防呼吸道傳染病且避免重症及死亡的發生，提醒符合接種資格者可以至合約院所接種或透過疫苗預約平台預約，6個月以上即可接種新冠JN.1疫苗，65歲以上長者則可以接種1劑13價肺炎鏈球菌疫苗間隔1年再接種23價肺炎鏈球菌疫苗，以獲得完整保護力，藉此降低感染後發展為重症或併發肺炎的風險。

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衛生局表示，雖目前預約平台已額滿，但考量南市長者就醫習慣，除預約平台外，亦有開放隨到隨打接種方式，目前南市流感疫苗剩餘1400劑，該局將每日更新「台南市公費流感疫苗查詢名單」，請有接種意願的民眾可至衛生局網站查詢，如南市公費流感疫苗用罄，有疫苗需求的市民仍可至「台南市自費流感疫苗院所」選擇自費流感疫苗，保障自身健康。

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