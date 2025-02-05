霧峰衛生所百人搶流感疫苗 民：昨晚突被通知統一施打

流感疫苗出現搶打潮，台中霧峰衛生所今天有200多人來排隊打疫苗，衛生所10點多就公告「今日流感疫苗已用罄」。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕藝人大S染流感引發肺炎命喪日本的消息震驚國人，這兩天也出現流感疫苗搶打潮，台中市霧峰區衛生所今（5）日上午就擠滿施打民眾，不過有民眾抱怨，原本在台中市疫苗預約平台預約到診所打疫苗，但昨晚卻突然接獲簡訊通知今天提前到霧峰衛生所接種，因診所都下班根本無法確認；霧峰衛生所表示，因這2天公費疫苗消耗快，擔心無法撐到週六，才會好意提醒有需要民眾提前來打。

大S流感喪命的新聞引爆國人疫苗搶打潮，霧峰衛生所今天上午原本8點30分才開始打疫苗，但7點多就有民眾來排隊，衛生所見人潮眾多提前從8點就開始施打。結果9點多就已經有200多人來排隊，等待接種疫苗的民眾擠滿衛生所，因疫苗不夠，擔心民眾持續來排隊，工作人員10點多就已經拿出「今日流感疫苗已用罄」的公告。

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來打流感疫苗的鄭先生表示，今天早上和太太來衛生所打公費流感疫苗，強調之前就想打，但看到大S的死訊，擔心疫苗被打完，因此一大早就來排隊打疫苗。

不過有民眾爆料，原本在台中市疫苗預約平台預約到診所打疫苗，但昨晚卻突然接獲簡訊通知，今天上午提前到霧峰衛生所接種，因診所都下班根本無法確認，不知道為何這麼突然？

霧峰衛生所林姓主任表示，因大S死訊導致民眾搶打流感疫苗，過年前每天來打疫苗只有2、30人，但昨天一個下午就有100多人來打，因民眾到疫苗平台預約到診所打公費疫苗，有的時間在2月7、8日，但從昨天全台中1天就打1萬多劑公費疫苗來看，恐怕撐不到星期六，因此才會在昨天晚上好意發簡訊提醒危險族群或想打的民眾，能提早到衛生所施打。

流感疫苗出現搶打潮，台中霧峰衛生所今天擠滿等待打疫苗的民眾。（記者陳建志攝）

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