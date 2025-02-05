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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

搶打流感疫苗！民眾破曉排隊 新北多處衛生所號碼牌半小時內秒殺

2025/02/05 12:30

蘆洲區衛生所已在門口公告，今日流感疫苗號碼牌已發放完畢。（記者羅國嘉攝）

蘆洲區衛生所已在門口公告，今日流感疫苗號碼牌已發放完畢。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕女星大S（徐熙媛）因感染流感併發肺炎過世，掀起全台流感疫苗搶打潮。今（5日）一早新北市多處衛生所門外湧現排隊人潮，部分衛生所在開門後不到30分鐘，號碼牌就被搶領一空。

蘆洲衛生所今早8時15分開始發放號碼牌，短短不到30分鐘，150劑疫苗名額即全數領完，明天預計僅剩40個名額可供預約；三重衛生所從上午8時發放250劑疫苗名額，同樣在30分鐘內被領取一空。

新北市2月4日流感疫苗接種人數創下新高，單日接種達1萬3000人。（記者羅國嘉攝）

新北市2月4日流感疫苗接種人數創下新高，單日接種達1萬3000人。（記者羅國嘉攝）

不少民眾表示，大S的驟逝令人震驚，讓他們更加重視疫苗接種的重要性。一名排隊民眾說「大S的事讓我很震驚，疫苗能有效預防重症，我一定要打。」另一名帶著家人的民眾表示「家裡有老人小孩，接種疫苗比較安全。」然而，也有部分民眾則認為「台灣醫療發達，加上許多人仍保持戴口罩習慣，因此不會過於擔憂流感威脅，且目前沒有出國需求，所以暫時不打，先把疫苗留給老弱婦孺。」

新北市衛生局指出，2月4日流感疫苗接種人數創下新高，單日接種達1萬3000人，為自1月1日開放全民接種以來的最高量。截至2月4日晚間，全市疫苗剩餘約1萬8000劑。

衛生局表示，為方便民眾接種，新北29區衛生所及合約院所提供隨到隨打服務。此外，將於9日下午在新莊宏匯廣場設置疫苗接種站，現場免費提供流感及新冠疫苗接種，民眾可至衛生局官網查詢更多社區接種站相關資訊，並建議接種前先致電確認疫苗劑量是否充足。

不少民眾到三重衛生所詢問流感疫苗接種情形。（記者羅國嘉攝）

不少民眾到三重衛生所詢問流感疫苗接種情形。（記者羅國嘉攝）

新北市2月4日流感疫苗接種人數創下新高，單日接種達1萬3000人。（記者羅國嘉攝）

新北市2月4日流感疫苗接種人數創下新高，單日接種達1萬3000人。（記者羅國嘉攝）

今（5日）一早新北市多處衛生所門外湧現排隊人潮，部分衛生所在開門後不到30分鐘，號碼牌就被搶領一空。（圖擷取自「我是蘆洲人 LoveLuzhou」臉書粉專）

今（5日）一早新北市多處衛生所門外湧現排隊人潮，部分衛生所在開門後不到30分鐘，號碼牌就被搶領一空。（圖擷取自「我是蘆洲人 LoveLuzhou」臉書粉專）

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