洗鼻器能防流感？醫師：錯誤使用恐適得其反！

亞東紀念醫院耳鼻喉暨頭頸外科主治醫師洪偉誠指出，洗鼻器能舒緩鼻腔不適，但無法殺死病毒或縮短病程。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕流感疫情升溫，藝人大S驚傳流感併發肺炎猝逝，引發全台疫苗搶打潮。另一方面，隨著春天來臨，花粉、空污與霾害加劇，過敏性鼻炎患者也頻頻發作，不少人開始尋求「洗鼻器」舒緩呼吸道症狀，不過醫師提醒，洗鼻器並非流感或過敏的萬靈丹，錯誤使用可能適得其反。

亞東紀念醫院耳鼻喉暨頭頸外科主治醫師洪偉誠指出，當鼻腔累積過多花粉、灰塵或細菌，可能影響黏膜正常運作，加重過敏症狀，適當使用洗鼻器，搭配生理鹽水沖洗，可以幫助清除過敏原，減少鼻塞與流鼻水，對過敏性鼻炎患者有所幫助。

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不過對於流感或類流感患者來說，洗鼻器僅能短暫舒緩鼻腔不適，無法殺死病毒或縮短病程！洪偉誠強調，洗鼻子是物理性的方式，一旦出現急性症狀，如高燒、全身痠痛等疑似流感症狀時，就應儘速就醫，使用克流感等抗病毒藥物。

洪偉誠指出，正確洗鼻可用500c.c.溫水加入4.5g無碘鹽，或直接選購市售洗鼻鹽包。使用時，頭微前傾、面向水槽，將洗鼻器噴嘴對準一側鼻孔，輕壓擠水，並保持嘴巴微開輕吐氣，避免水流入氣管，洗後記得輕輕擤鼻，確保鼻腔內的水分與分泌物排出。

洪偉誠分享民眾對洗鼻的三大迷思「洗鼻器會傷鼻腔？洗鼻可用自來水？越常洗越好？」他強調，正確使用洗鼻器可清除過敏原、灰塵和黏液，不僅無害，還可維持鼻腔健康，重點在於使用適當濃度與溫度的食鹽水，且應避免直接使用自來水，以免微生物引發感染，建議用蒸餾水、煮沸過的水或過濾水，切勿使用茶水代替，洗鼻建議每日1至2次，過度則可能導致鼻腔乾燥或刺激。

洪偉誠提醒，若沖洗後出現鼻塞加重或悶脹，應停止使用並諮詢醫師。此外，有些人可能會感覺耳朵悶塞或聽見水聲，這可能是水經耳咽管進入中耳腔，通常會自行排出或被吸收，但若長時間不適，應就醫檢查。

至於洗鼻用的鹽與一般鹽巴有什麼不同？食藥署醫療器材及化粧品組科長李國驪指出，經過審查的醫療器材專用洗鼻鹽，安全性與功能性均有檢測，包括成分含量等資料，相較之下，一般食鹽可能含有碘或其他物質，沖洗鼻腔時可能會引起刺激，不建議使用。

她也提醒，洗鼻器屬醫療器材，市售產品須經食品藥物管理署核可，選購時應確認是否具醫療器材許可字號，並依照「醫材安心三步驟」，「一認」認識洗鼻器為醫療器材、「二看」查看外盒標示、「三會用」詳閱說明書正確使用。

洗鼻器正確使用方式。（食藥署提供）

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