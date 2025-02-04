自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

以為是感冒！ 5旬男流感買成藥吃 最後靠葉克膜救命

2025/02/04 19:23

醫師表示，流感病毒引發重症恐在短時間內迅速惡化；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師表示，流感病毒引發重症恐在短時間內迅速惡化；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者林惠琴／台北報導〕藝人大S（徐熙媛）因流感併發肺炎病逝日本，引發各界對流感的關注。去年11月罹患流感併發肺炎的55歲蔡先生，一開始就以為是普通感冒，自行買藥吃，不料病情迅速惡化，出現意識模糊，進入加護病房插管，甚至出動葉克膜搶救，才成功挽回一命。

蔡先生平時身體健康，常從事戶外活動，他回憶起去年11月下旬，以為罹患普通感冒，服用成藥後，發燒、咳嗽症狀也緩解，週末還從事戶外露營活動，不料週一上班時，病情迅速惡化，意識模糊，緊急送醫後確診為A型流感併發肺炎、肺栓塞。

當時蔡先生病況危急，在短時間內進入加護病房插管，甚至需要使用葉克膜搶救。所幸經過緊急治療，最終脫離險境，移除葉克膜順利康復，然而肺部功能尚未完全恢復，出院後仍須依賴氧氣輔助呼吸。

新光醫院感染科醫師黃建賢表示，流感病毒引發重症恐在短時間內迅速惡化，尤其是H1N1與H3N2等型別，可能在2至5天內導致呼吸衰竭，因此千萬不可輕忽流感的危害。他強調，在重症病患的治療中，抗病毒藥物的使用劑量與療程都會有所調整，例如蔡先生治療期間，抗病毒藥物劑量加倍，並且持續使用10天，搭配其他藥物如類固醇與抗凝血劑，才成功挽回生命。

黃建賢指出，這波流感疫情正處高峰，預計將持續至元宵節後才可能慢慢趨緩，呼籲本身有慢性疾病，特別是心肺方面的疾病，最好要施打流感疫苗；萬一有症狀，要趕快使用抗病毒藥物，才不會延誤治療。

長期與新光醫院合力推動民眾衛教的台灣東洋藥品公司，也進一步公益捐贈獲國際推薦65歲以上成人優先接種的佐劑流感疫苗共2000劑，希望攜手照顧銀髮族健康，並提升長者流感疫苗接種率，預計這2天到貨提供民眾使用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中