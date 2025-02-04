以為是感冒！ 5旬男流感買成藥吃 最後靠葉克膜救命

醫師表示，流感病毒引發重症恐在短時間內迅速惡化；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者林惠琴／台北報導〕藝人大S（徐熙媛）因流感併發肺炎病逝日本，引發各界對流感的關注。去年11月罹患流感併發肺炎的55歲蔡先生，一開始就以為是普通感冒，自行買藥吃，不料病情迅速惡化，出現意識模糊，進入加護病房插管，甚至出動葉克膜搶救，才成功挽回一命。

蔡先生平時身體健康，常從事戶外活動，他回憶起去年11月下旬，以為罹患普通感冒，服用成藥後，發燒、咳嗽症狀也緩解，週末還從事戶外露營活動，不料週一上班時，病情迅速惡化，意識模糊，緊急送醫後確診為A型流感併發肺炎、肺栓塞。

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當時蔡先生病況危急，在短時間內進入加護病房插管，甚至需要使用葉克膜搶救。所幸經過緊急治療，最終脫離險境，移除葉克膜順利康復，然而肺部功能尚未完全恢復，出院後仍須依賴氧氣輔助呼吸。

新光醫院感染科醫師黃建賢表示，流感病毒引發重症恐在短時間內迅速惡化，尤其是H1N1與H3N2等型別，可能在2至5天內導致呼吸衰竭，因此千萬不可輕忽流感的危害。他強調，在重症病患的治療中，抗病毒藥物的使用劑量與療程都會有所調整，例如蔡先生治療期間，抗病毒藥物劑量加倍，並且持續使用10天，搭配其他藥物如類固醇與抗凝血劑，才成功挽回生命。

黃建賢指出，這波流感疫情正處高峰，預計將持續至元宵節後才可能慢慢趨緩，呼籲本身有慢性疾病，特別是心肺方面的疾病，最好要施打流感疫苗；萬一有症狀，要趕快使用抗病毒藥物，才不會延誤治療。

長期與新光醫院合力推動民眾衛教的台灣東洋藥品公司，也進一步公益捐贈獲國際推薦65歲以上成人優先接種的佐劑流感疫苗共2000劑，希望攜手照顧銀髮族健康，並提升長者流感疫苗接種率，預計這2天到貨提供民眾使用。

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