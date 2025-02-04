大S流感驟逝效應 南投民眾排隊打疫苗

南投市衛生所4日湧進許多民眾排隊接種流感疫苗。（記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕媒體報導藝人「大S」徐熙媛在日本感染流感併發重症過世，引發各地民眾一波打疫苗風潮。南投縣各衛生所從昨（3日）天開始即湧進不少民眾打疫苗，縣府衛生局表示，這兩天流感疫苗打氣很旺，縣內截至3日公費流感疫苗僅剩2,810劑，預計這1、2天內就會打完。

年僅48歲的大S在日本旅遊期間因感染流感，併發肺炎過世的消息傳開後，引發社會大眾對流感的重視。由於接種疫苗可有效預防流感重症，南投縣各衛生所從昨（3）日開始即湧進許多民眾打疫苗，將部份原本空間即不大的衛生所擠得水洩不通。有民眾表示，自己就是看到大S猝逝的新聞才決定來打疫苗。由於一下子來了太多人打疫苗，有些衛生所上午10時不到即貼出今日疫苗已用完公告，要民眾登記預約接種。

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南投縣衛生局表示，南投縣去（2024）年共配撥公費流感疫苗14萬540劑，截至昨天為止共計13萬7203人接種，其中65歲以上長者接種率為51.2%，目前僅剩2810劑疫苗，由於這幾天疫苗打氣很旺，預計這1、2天內就會打完，但目前仍處於流感高峰期，65歲以上長者及具慢性病史等高危險族群，若尚未接種公費疫苗，恐怕得自費接種疫苗。

藝人大S在日本感染流感併發重症過世消息傳開，南投縣民紛紛到衛生所接種疫苗。（記者張協昇攝）

藝人大S感染流感併發重症過世消息傳開，南投縣民紛紛到衛生所洽詢接種疫苗。（記者張協昇攝）

南投縣這兩天接種流感疫民眾相當多，南投市衛生所貼出今日疫苗已用完公告。（記者張協昇攝）

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