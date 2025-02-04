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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》流感併發肺炎為何會快速惡化 醫曝4原因

2025/02/04 18:30

醫師指出，流感病毒傷害肺部、細菌「趁亂入侵」、高燒／脫水／器官衰竭、年紀／體質影響重症風險，都是流感併發肺炎致死的可能原因；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，流感病毒傷害肺部、細菌「趁亂入侵」、高燒／脫水／器官衰竭、年紀／體質影響重症風險，都是流感併發肺炎致死的可能原因；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕以《流星花園》、《泡沫之夏》聞名的藝人大S（徐熙媛）於春節期間赴日，卻不幸因流感併發肺炎病逝東京，享年48歲，不少人感嘆「太年輕了」，耳鼻喉科醫師柯仁弘表示，流感從來就不是「小感冒」，併發肺炎會導致快速惡化，甚至致命主要原因有：流感病毒傷害肺部；細菌「趁亂入侵」；高燒、脫水、器官衰竭；年紀、體質影響重症風險。

柯仁弘在臉書專頁「鬍子醫生診間生活」發文表示，大S的猝逝讓大家錯愕的點在於病程很快及太年輕，其實很多人誤以為流感就是小感冒，頂多發燒、咳嗽、全身痠痛，忍忍就過去了，但流感病毒超級兇，嚴重時會引發肺炎、心肌炎，甚至猝死，通常會快速惡化有以下原因，提醒大家別小看流感，健康的年輕人一樣有可能因為併發肺炎快速惡化，短短幾天內就喪命。

流感併發肺炎快速惡化原因

●流感病毒傷害肺部：流感病毒本身會攻擊呼吸道，造成嚴重發炎，導致肺部功能下降。如果病毒侵入深層肺泡，會讓肺部充滿發炎的分泌物，導致呼吸困難、缺氧，甚至呼吸衰竭。

●細菌「趁亂入侵」：流感讓免疫系統受損，細菌容易趁虛而入，引發細菌性肺炎，像是肺炎鏈球菌、金黃色葡萄球菌等超兇狠的細菌，可能短時間內讓肺部發炎加劇，甚至導致敗血症。

●高燒、脫水、器官衰竭：流感會導致高燒、脫水、低血壓，這些情況會讓心臟、腎臟等器官負擔變大，嚴重時可能引發多重器官衰竭，病程惡化速度驚人。

●年紀、體質影響重症風險：年紀大、慢性病（如糖尿病、心肺疾病）、免疫力低下的人，對抗病毒的能力較差，一旦感染流感，併發症會更嚴重，死亡風險也更高。

柯仁弘強調，流感不是只有老人小孩才會重症，預防勝於治療，勤洗手、戴口罩，以及務必快去打流感疫苗。如有身體不適立即就醫，千萬別以為臉書、IG都是滿滿開心出遊，就忘了照顧健康，出國在外就醫不方便，一個不小心可能就會奪命。

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