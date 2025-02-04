流感重症恐致命年輕人也要注意 醫提醒2招防患未然

流感重症恐致命，羅東博愛醫院醫師盧進德建議施打流感疫苗（如圖）、服用抗病毒藥物防患未然。（羅東博愛醫院提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕藝人大S徐熙媛赴日旅遊感染流感併發肺炎不幸離世，引發各界討論，宜蘭縣羅東博愛醫院感染科醫師盧進德說，流感不僅威脅高齡者、嬰幼兒，年輕人若有慢性病，也是高風險族群，建議施打流感疫苗、服用抗病毒藥物防患未然。

流感屬於急性病毒性呼吸道疾病，傳染力強，且病毒變異快，11月至隔年3月是好發期，常見症狀包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、頭痛、肌肉痠痛、疲倦、流鼻水等，初期與一般感冒相似，容易被忽視，盧進德指出，未及時治療，演變成肺炎、心肌炎等重症，有很高的死亡率。

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面對流感威脅，許多年輕人以為身強體壯，不會被擊倒，盧進德提醒大家，癌症、紅斑性狼瘡、糖尿病、氣喘、心血管疾病、長期使用類固醇、體重過重或過輕者，一旦感染流感，重症風險比一般人高，絕不能輕忽。

盧進德建議施打流感疫苗，接種後1到2週才能產生抗體，保護力可維持1年，高風險族群務必每年接種。再者是及時服用抗病毒藥物，至少在發病48小時內服用，藉此抑制病毒，降低病情惡化機率。

盧進德強調，流感進展迅速，出現高燒不退、嚴重咳嗽、呼吸困難，應立即就醫，出國旅遊如有流感症狀，應盡快尋找當地醫療資源，爭取醫治時效。

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