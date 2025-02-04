流感併發肺炎別輕忽 醫：血氧濃度低於90快送醫

春節期間正值流感高峰期，彰化各大醫院急診室收治不少流感患者等待治療。（員榮醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕藝人大S徐熙媛因流感併發肺炎猝逝震驚各界，然而春節期間正值流感高峰期，衛福部彰化醫院收治逾100名病患、員榮醫療體系醫院也收治近60患者，幸好經適當治療都已痊癒。員榮醫院急診處醫師王胤德表示，流感並非一般感冒，可能引發嚴重併發症，如果民眾有喘、高燒不退及血氧濃度低於90應趕快送醫，目前已有不少智慧型手錶能偵測血氧濃度。

彰化醫院統計，從初一至初五到院急診患者，確診流感約70人，到類流感門診有38人，另外員榮醫療體系醫院統計，到院急診診斷為流感的患者有58人，其中確診A流57人，B流1人。

請繼續往下閱讀...

王胤德指出，流感是由流感病毒引起的急性呼吸道感染，常見症狀包括發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛及咳嗽等，部分患者可能因病毒直接攻擊肺部或細菌二次感染，而演變為嚴重肺炎，甚至導致呼吸衰竭，並經研究 65歲以上長者、5歲以下兒童、慢性病患者、免疫功能低下者及孕婦等族群，較容易因流感產生嚴重併發症。

員榮醫院急診處醫師王胤德表示，流感並非一般感冒，可能引發嚴重併發症，如果民眾有喘、高燒不退及血氧濃度低於90應趕快送醫。（員榮醫院提供）

「接種流感疫苗是預防流感最有效的方法」，王胤德說，流感病毒可經由飛沫傳播，接觸受污染的物品也可能感染，因此勤洗手、戴口罩是基本防護措施，接種疫苗可降低感染與重症風險，建議高風險族群每年施打。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，本月2日前全縣公費流感疫苗存量約2千劑，不過傳出女星徐熙媛因流感併發肺炎猝逝事件，頓時不少民眾來搶打疫苗，至今（4）日已全部施打用罄，他建議，若有等待不及並確診流感民眾，可先請醫院開立公費克流感抗病毒藥物，也具加強治療效果，最後他提醒，民眾出外應勤洗手、戴口罩，加強防護，降低感染風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法