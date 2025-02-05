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健康網》上班不憂鬱！ 農糧署推3國產茶「醒腦特調」
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕春節年假結束，不少上班族感受到「年假症候群」帶來的憂鬱與倦怠。農糧署近日在臉書專頁「鮮享農YA-農糧署」特別推薦3款「開工特調」，鼓勵民眾以國產茶飲醒腦，讓身心迅速回到最佳狀態，包含紅茶特調「紅莓氣泡」、綠茶「鮮橙多綠」、烏龍茶「烏龍拿鐵」。
台灣茶葉品種豐富，其中紅茶如台茶21號（紅韻）散發柑橘類花香，台茶18號（紅玉）則帶有淡淡肉桂與薄荷香，台茶23號（祁韻）則擁有濃郁花果香，還有小綠葉蟬吸食茶菁製成的蜜香紅茶，風味獨特。
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綠茶則以清香為主，如碧螺春與龍井，散發玉米筍般的蔬菜香或綠豆香，口感清爽。至於烏龍茶則可分為清香型球形烏龍茶與焙香型球形烏龍茶，前者如高山烏龍茶，水色蜜綠或蜜黃，香氣淡雅；後者如凍頂烏龍茶，水色金黃明亮，帶有焙火香氣，滋味醇厚。
3款開工特調 提振精神
1.紅莓氣泡（紅茶特調）：氣泡水150ml、紅茶200ml、糖2茶匙、草莓4-5顆；草莓香氣與紅茶花香交織，搭配微氣泡口感，清爽提神。
2.鮮橙多綠（綠茶特調）：綠茶200ml、養樂多1罐（100cc）、柳橙汁50ml；綠茶清香融合柑橘果香，甜美微酸，適合早晨飲用，活力滿滿。
3.烏龍拿鐵（烏龍茶特調）：烏龍茶400ml、鮮奶100ml、黑糖粉適量；茶香與奶香完美結合，濃郁滑順，午後來一杯，舒心又滿足。
農糧署表示，透過簡單的特調方式，不僅能讓大家品味台灣優質茶葉，也能在新春開工之際，迅速進入工作狀態。想擺脫年假症候群的上班族，不妨試試這些美味茶飲，為新的一年注入滿滿元氣！
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