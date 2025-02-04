今年首例本土流行性腦脊髓膜炎 7旬翁發病半個月內死亡

疾管署防疫醫師林詠青說明流行性腦脊髓膜炎。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（4日）公布今年國內首例本土流行性腦脊髓膜炎，為北部70多歲男性，無國外旅遊史，發病不到半個月死亡，提醒冬春之際是許多呼吸道疾病好發季節，民眾應做好防護措施。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該名個案於1月18日出現呼吸困難、頭暈、頻繁跌倒由救護車送至醫院急診，抽血發現貧血、肝腎功能異常，醫師診斷有急性腎損傷、敗血症及肺炎，收治於負壓隔離病房，使用抗生素治療，醫院於22日通報並經檢驗確認感染流行性腦脊髓膜炎。個案住院期間經診斷疑似尚有其他心臟疾病，且出現血痰、糞便潛血及血紅素偏低情形，31日因病況惡化死亡。

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林詠青指出，流行性腦脊髓膜炎的致病原為腦膜炎雙球菌，其傳染途徑主要為接觸感染者或帶菌者的喉嚨及鼻腔分泌物或飛沫，須透過親密或長時間接觸有效傳播，健康者可能呈現無症狀鼻咽部位帶菌，其中僅少數人會發展成侵襲性疾病，免疫低下者較易致病。

林詠青說明，此病潛伏期約2至10天，主要症狀為發燒、劇烈頭痛、頸部僵直、噁心、嘔吐、出血性皮疹等，有時也會出現昏迷和譫妄等，嚴重時可引起肺炎、敗血症及腦膜炎，甚至休克死亡，需及時給予抗生素治療。

林詠青表示，若是1歲以下嬰兒，臨床症狀較不典型而不易察覺，經常只有發燒、嘔吐，以及可能出現躁動不安、哭叫、不易餵食等，或有囟門突出的情形，但不一定會有頸部僵直等典型腦膜炎症狀。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，2016至2024年的每年累計病例數介於1至12例，個案感染年齡以25至64歲為多、占30%，其次為19至24歲及65歲以上、各占23%。

疾管署提醒，冬春之際是許多呼吸道疾病好發季節，應儘量避免長時間處於過度擁擠或通風不良的場所，並注意手部及呼吸道衛生，以降低感染機會；若出現疑似症狀應儘速就醫，早期診斷治療，避免病情惡化。

疾管署解說流行性腦脊髓膜炎。（疾管署提供）

疾管署解說流行性腦脊髓膜炎的預防方式。（疾管署提供）

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新傳染病疫情。（記者林惠琴攝）

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