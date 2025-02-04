公費流感疫苗剩約16萬劑 自費尚有40萬劑

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新傳染病疫情。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕藝人大S（徐熙媛）到日本旅遊罹患流感併發肺炎不幸離世，國內新增流感死亡個案中，更有一名南部年僅30多歲無潛在疾病的男性，2次快篩均陰性，電腦斷層檢查才發現已經雙側肺炎，經PCR檢出B型流感。疾管署預估我國最快本週進入流感疫情高峰期，各地民眾也掀起流感疫苗接種熱潮，公費疫苗一天就用掉近4萬劑，剩下約16.2萬劑，自費疫苗尚有40萬劑。

疾管署副署長曾淑慧強調，1人罹患流感平均可傳染1.3人，若要達到群體免疫力、降低社區感染風險，必須要有23%的人口接種疫苗或曾感染痊癒，本流感季公費疫苗已打642.5萬劑、自費疫苗已打15萬劑，再加上曾感染痊癒的人數估算，涵蓋率已達到30%，民眾不用過於恐慌。

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國內近2週新增142例流感重症、25例死亡，疾管署防疫醫師林詠青表示，在死亡個案中，以南部30多歲男性最年輕，無潛在疾病史也未接種本流感季疫苗，12月底出現發燒、咳嗽有痰、呼吸急促等症狀到診所就醫，流感快篩呈現陰性，大約2、3天後，因為症狀未改善再奔急診，快篩仍是陰性，不料經電腦斷層檢查發現雙側肺炎，透過PCR檢測證實感染B型流感，且有血氧偏低、呼吸衰竭情形而插管收治加護病房，住院過程病況持續惡化，併發肺部黴菌、多重抗藥性細菌感染、氣胸、肺部出血等，在住院近1個月死亡。

林詠青指出，流感快篩的準確度並不是百分之百，在發病初期可能篩不出來，因此不能作為診斷唯一依據，須參酌臨床症狀及患者家中有無人確診流感，綜合評估而定。

在新增重症方面，林詠青指出，年齡最小則是家人已有人確診流感、不排除是家戶感染的中部未滿10歲男童，無潛在疾病也未接種本流感季疫苗，今年1月中旬出現一般感冒的咳嗽、流鼻水、嘔吐等症狀，但一度高燒40度到急診快篩確認感染A型流感，並出現眼睛上吊、肢體抽搐、頸部僵直，醫師懷疑併發重症收治於加護病房治療，病況改善已出院。

曾淑慧更新過去2週類流感門急診，分別為16.2萬人次、9.1萬人次，上週下降主因為春節連假多數門診休診，目前國內社區流感病毒以A型H1N1為主，與日本一致，本季接種流感疫苗株相符，接種均具有防護力，公費疫苗尚有約16.2萬劑，各藥廠的自費疫苗則合計有40萬劑。

曾淑慧也說明，預計本週類流感門急診會再上升，但最快下週或下下週就會反轉下降。至於外界認為接種肺炎鏈球菌疫苗也可防範流感重症，她指出，因為都是呼吸道病原體，若可避免肺炎，確實可有效減少其他病毒的感染。

在公費流感抗病毒藥劑方面，本流感季總使用量為22.3萬盒，尚有儲備量278.2萬人份，約占全人口數11.9%，其中35.6萬人份已鋪貨至各衛生局所、合約醫療院所。對於出國者可自費請醫師開立流感抗病毒藥物備用，曾淑慧表示，這是處方用藥，是否要開立尊重醫師專業判斷。

去年10月進入本流感季以來，國內累計667例流感重症、132例流感死亡。

公費流感抗病毒藥劑配置情形。（疾管署提供）

流感防治一網通。（疾管署提供）

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