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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新北市：流感疫苗剩3萬劑 將向中央爭取

2025/02/04 12:03

新北市目前約剩下3萬多劑疫苗。圖為示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照，記者羅國嘉攝）

新北市目前約剩下3萬多劑疫苗。圖為示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照，記者羅國嘉攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕藝人「大S」徐熙媛流感併發肺炎逝世，引發大家對施打流感疫苗的關注，新北市長侯友宜今（4）天被問到新北市目前流感疫苗接種狀況，侯友宜表示，新北市今年有約百萬劑的流感疫苗，民眾施打公費流感疫苗比率已達到97%，還剩下約3萬劑，這段時間剛好是類流感的高發生期，所以新北市會再向中央爭取公費流感疫苗。

侯友宜上午赴台北客運及中興巴士慰問公車司機春節期間的辛勞，他表示，因為春節期間很多的親友往來，再加上國內外旅遊非常頻繁，因為接觸頻繁，從數據來看，昨天類流感門診就大幅地上升，施打公費流感疫苗的朋友也十分踴躍。

侯友宜表示，所以新北市會極力地跟中央再爭取公費的流感疫苗，但是也要提醒大家，每一個人自己的身體的健康，要懂得保護自己，只要身體不適、感覺不好，就戴口罩、勤洗手，身體不好時就在家裡好好休息，保護自己也保護親友，不要在類流感高峰期間，因為類流感影響到整個生活，保護身體健康，才不會引起更多的後遺症。

新北市長侯友宜表示，新北市流感疫苗還剩約３萬劑，會再向中央爭取。（記者翁聿煌攝）

新北市長侯友宜表示，新北市流感疫苗還剩約３萬劑，會再向中央爭取。（記者翁聿煌攝）

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