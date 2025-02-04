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大S流感併發肺炎逝》出國先備特效藥？ 醫：最好留給住院者

2025/02/04 13:15

醫師指出，如果患者只是輕症，其實沒有一定要服用抗病毒藥物，即使吃了也是縮短病程1到2天跟降低風險，並不是什麼「仙丹妙藥」。（資料照）

醫師指出，如果患者只是輕症，其實沒有一定要服用抗病毒藥物，即使吃了也是縮短病程1到2天跟降低風險，並不是什麼「仙丹妙藥」。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藝人大S（徐熙媛）赴日旅遊，卻不幸因流感併發肺炎病逝東京，享年48歲，消息震驚各界。醫師蔡明劼指出，有個案詢問下禮拜就要出國，是否可以自費購買流感特效藥來備用。他解釋，如果只是輕症不一定要吃，強調接種疫苗才是預防流感重症的最佳方式，建議可以將抗病毒藥物留給重症及住院患者。

內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文說明，所謂的「流感特效藥」是指抗病毒藥物，市面上有多種商品，拿最常見的「克流感（Tamiflu）」為例說明：

●作用機制：抑制流感病毒的「神經胺酸酶」，阻止病毒複製

●無法完全阻止感染，但可減輕症狀和加速康復

●最佳效果：發病48小時內服用，可縮短病程1到2天並降低併發症風險

●常見副作用：噁心、嘔吐，偶爾可能出現神經精神症狀（如幻覺、行為異常）

抗病毒藥物不是仙丹妙藥

蔡明劼指出，根據醫學期刊《刺胳針》（Lancet），以觀察性研究分析近3萬名在2009年流感大流行期間住院的H1N1病人，發現流感住院病人服用抗病毒藥劑的確能減少25%的死亡率，且住院病患發病兩天內服用可降低50%死亡率。

但要注意，這邊指的都是「住院病人」，如果流感患者嚴重到需要住院，醫院自然會提供抗病毒藥物，犯不著自己買。如果患者只是輕症，其實沒有一定要吃，吃了也是縮短病程1到2天跟降低風險，並不是什麼仙丹妙藥。

醫師強調，接種疫苗才是預防流感重症最有效的方式，降低風險效果可達75%；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師強調，接種疫苗才是預防流感重症最有效的方式，降低風險效果可達75%；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

打疫苗降重症 效果可達75%

蔡明劼總結，接種疫苗才是預防流感重症最有效的方式，降低風險效果可達75%。但無論接種疫苗與否，每個人平常也做好防備，戴口罩、勤洗手、少去人多擁擠的地方。民眾若要自費買克流感帶在身上當作護身符，也沒有不行，但他認為把抗病毒藥物留給需要的人，會比較實在。

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