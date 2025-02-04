大S猝逝影響台東民眾搶打疫苗 轄內有醫療院所領取量逾十倍

醫護人員說，這盛況只有缺新冠疫苗時可比。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕受到藝人大S死亡影響，從昨天下午開始台東也傳出民眾搶打疫苗，台東縣衛生局表示，截至昨日下班止，台東尚有3184劑公費疫苗，但受到民眾搶打，許多醫療院所加倍向衛生局領取疫苗，有的比平時多了2、3倍，最多則是市區從每日30餘劑領取到400到500劑，衛生局說，有可能今天就會施打完。

許多民眾請假打疫苗。（記者劉人瑋攝）

昨早台東市衛生所只有6人施打，但在大S死訊傳出後，下午突然湧入上百人打疫苗，如此也成了這波疫苗施打高峰期。醫護人員說，疫苗沒打完會過期銷毀，為防浪費還送宣導品，但影響民眾施打意願比不上名人過世消息「現在不送宣導品照樣一堆人搶打」。醫護人員說，這盛況只有缺新冠疫苗時可比。

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台東市衛生所護理師兼主任張裕君說，今天上午8時30分開放民眾索取號碼牌，20分鐘已經54號。但到早上10時就排到200多號。而衛生局也統計，原本偏遠地區醫療院所單日可能索取約20、30劑供民眾施打，市區為30至40餘劑，如今偏遠地區就要到百劑，甚至市區一開口就是要領400到500劑。

衛生局說，以往皆是在二月底前施打完，如今大約本週內就會結束，甚至可能今天就被搶打一空，狀況太難預估，其實施打後還要2週才發產生效用，提醒民眾只要有提供公費疫苗即來接種。

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