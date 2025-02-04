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大S病逝民眾搶打流感疫苗 顏擇雅提出國7叮嚀

2025/02/04 10:15
大S病逝民眾搶打流感疫苗 顏擇雅提出國7叮嚀

「大S」徐熙媛。（圖擷取自臉書）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藝人大S徐熙媛因感染流感病毒併發肺炎在日本驟逝，昨（3）日消息傳出，在台灣引發一股搶打流感疫苗的熱潮。對此作家顏擇雅表示，除了疫苗，她也想提醒大家，出國一定要注意身體狀態。

顏擇雅在臉書PO文表示，台灣人很注重養生，也很愛出國。其實，再怎麼養生，出國期間一定是身體狀況最差的時候。原因很簡單，出國難免要舟車勞頓，事先要忙打包，趕飛機可能製造緊張，大吃大喝會增加身體負擔。若是飛長途，更會打亂生理時鐘。這些都打擊抵抗力。偏偏飛機內病毒病菌一定多，就算你坐的是頭等艙。

顏擇雅直言，年輕時可能沒差，中年後最好要承認自己已經不再具備年輕的肢體，不再有年輕的腸胃，她不是要勸大家不要出國，而是要提醒，出國一定要加倍注意自己身體。打包行李要提早，要趕飛機就要提早上床提早出門，該打的疫苗也要提早打。行程別排太緊，吃美食別吃太撐，多洗手多戴口罩等等。

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