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大S流感併發肺炎過世 打疫苗有效預防重症

2025/02/04 07:17
大S流感併發肺炎過世 打疫苗有效預防重症

鑑於目前仍處於流感高峰期，衛生福利部南投醫院在春節期間特別開辦類流感門診。（南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕藝人大S在日本旅遊期間因感染流感，併發肺炎過世，衛生福利部南投醫院表示，每年流感病例多在12月至隔年3月份達到流行高峰，目前仍是流感的高峰期，而打疫苗可有效預防流感重症，疾管署去年底便宣布自今年1月1日起，公費流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種的民眾接種，65歲以上長者、具慢性病史等高危險族群應盡速接種疫苗。

大S流感併發肺炎過世 打疫苗有效預防重症

打疫苗可有效預防流感重症，南投縣不少民眾去年即到各地衛生所接種流感疫苗。（資料照）

南投醫院表示，依據疾病管制署統計資料，近期類流感門急診的就診人次是近十個流感季同期最高，流感併發重症病例數亦呈上升趨勢。除了國內流感疫情，北半球往來頻繁國家中，日本及韓國也都在流行期，因此該院春節期間特別開辦類流感門診。

南投醫院感染科廖嘉宏主任指出，流感的症狀可能會出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、疲倦、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等，與感冒相似，但是症狀帶來的難受程度較一般感冒強烈許多。大部分的患者經治療及休養後皆可痊癒，但是部分的民眾可能會併發肺炎、腦炎、心肌炎等嚴重併發症恐造成生命危險，民眾應多留意自身及周邊親友的健康狀況，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險。

南投醫院院長洪弘昌提醒民眾應做好手部衛生、咳嗽禮節及留意健康情形，外出旅遊或聚會時，注意手部與呼吸道衛生，打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替，於室內聚會時注意通風，以降低疾病傳播風險，也呼籲65歲以上長者、具慢性病史等高危險族群應盡速接種疫苗。

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