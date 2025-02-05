健康網》3款棗子比一比！ 甜脆多汁要選「它」

農業部指出，高雄11號（珍蜜）果實呈圓形、果皮淺綠色、果肉質地細緻。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每年12月至3月間是棗子的產期，吃起來特別清甜爽口！農業部於指出，棗子營養豐富，目前市面上主流品種包含高雄11號（珍蜜）、高雄12號（珍愛）、台農13號（雪麗），其中，如果喜歡甜脆多汁的口感，可以選擇珍愛品種。另，棗子買回來最好立即食用，買回家後也要以塑膠袋包裝好，立刻置於冰箱冷藏，可保存2星期左右。

農業部於臉書發文表示，棗子有著圓潤討喜的外型，所以也有「團圓果」的稱號，是不少人在年節期間送禮的選擇。營養豐富的棗子，含有高量的維生素C、B1、B2及鉀、鈣、鎂等礦物質，台灣產地多集中於南部，以高雄、屏東和台南為主。

請繼續往下閱讀...

●高雄11號（珍蜜）：果實呈圓形、果皮淺綠色、果肉質地細緻。

●高雄12號（珍愛）：果實卵圓形、果皮翠綠色、果肉甜脆多汁。

農業部表示，高雄12號（珍愛）果實卵圓形、果皮翠綠色、果肉甜脆多汁。（資料照）

●台農13號（雪麗）：果實光亮圓潤、色澤偏黃綠色、肉質細嫩多汁、異味少。

農業部說，台農13號（雪麗）果實光亮圓潤、色澤偏黃綠色、肉質細嫩多汁、異味少。（資料照）

「棗」到新鮮有撇步 黃棗子甜但別久放

農業部表示，棗子果蒂周圍平整無皺褶，表示成熟度較高；顏色越黃表示越成熟、甜度較高、口感鬆軟，但不宜久放，應盡早食用；棗子顏色越綠則有較脆的口感，但甜度較低。

農業部提到，棗子以新鮮食用最佳，室溫下可放置4天左右，若放置室溫過久，外觀會產生褐斑且有脫水皺皮現象。因此建議買回家後，以塑膠袋包裝好，立刻置於冰箱冷藏，可保存2星期左右。另外要注意，冷藏時需注意果品不可裸露，以防脫水。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法