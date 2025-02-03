公費流感疫苗全國尚有20萬劑 也可選擇自費接種

疾管署發言人曾淑慧今天召開記者會說明，全國公費流感疫苗尚有20萬劑；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔中央社〕藝人大S赴日期間因流感併發肺炎逝世，震驚各界。小兒科診所表示，今天不少民眾詢問打疫苗，目前都有貨，可依需求選擇。至於公費疫苗庫存，疾管署表示，還有20萬劑。

藝人小S徐熙娣今天透過經紀人證實，姊姊大S徐熙媛春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎，在日本過世，享年48歲。消息一出，震驚各界，不少民眾高度關注流感疫情及疫苗接種資訊。

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開業小兒科診所醫師詹前俊告訴中央社記者，今天一早開始，不少民眾打電話到診所詢問流感疫苗接種資訊，也有不少人下午立刻到現場接種；目前診所內不管公費、自費疫苗都還有貨，提供民眾依需求選擇。

公費流感疫苗每年10月開打，衛生福利部疾病管制署並已於今年1月1日起開放年滿6個月以上，具有中華民國國民身分或持有居留證外籍人士接種。

疫苗庫存方面，疾管署發言人曾淑慧今天召開記者會說明，民國113年度流感疫苗共採購678萬劑；截至今天上午，全國尚有3073家醫療院所（含縣市衛生局所）有庫存，包含25家醫學中心、84家區域醫院、231家地區醫院及2692家診所等，共約尚有20萬劑。

曾淑慧指出，本流感季自去年10月1日起截至今年2月2日累計641例，死亡病例累計132例，確定病例及死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗；目前全國65歲以上接種率約46.3%、學齡前幼兒68.6%，提醒高風險族群盡快接種。

曾淑慧表示，民眾可至疾管署「流感防治一網通」網站查詢附近可接種的院所，並建議民眾先致電詢問，以免撲空。

至於有民眾反映「流感防治一網通」網站卡住，她說，若多人同時上網站，流量大可能造成當機，但稍早測試，網站地圖沒有問題。

自費疫苗部分，則有台灣東洋、賽諾菲、荷商葛蘭素史克藥廠（GSK）、國光生技等廠牌可選擇。賽諾菲表示，目前自費流感疫苗供貨充足，鼓勵民眾踴躍接種。

台灣東洋則指出，近期自費流感疫苗診所接種狀況正常，年前有一波詢問度，公司按照醫療院所需求穩定出貨。

國光生技流感疫苗由旗下安特羅生技代理。國光生技說明，今天安特羅已接到很多診所追加訂單的詢問，目前只剩下少量流感疫苗庫存，可能很快會售罄。

GSK表示，在台灣所供應的自費流感疫苗，目前都按照醫療院所需求安排出貨中，同時也將持續與疾管署等主管機關保持密切聯繫。

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