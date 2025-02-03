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大S流感併發肺炎逝》營養師籲多補鋅、這些維生素抗感染

2025/02/03 18:45

大S因得了流感併發肺炎，不幸離逝令人扼腕，享年48歲。（資料照）

大S因得了流感併發肺炎，不幸離逝令人扼腕，享年48歲。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藝人大S（徐熙媛）赴日本旅遊罹患流感併發肺炎不幸離世，享年48歲，消息震驚各界。營養師程涵宇指出，針對流感引發的急性呼吸道感染疾病，可以多攝取維生素C食物如芭樂、維生素D食物如鮭魚、鋅如牡蠣、維生素A食物如魚類、維生素E食物如堅果等，有助預防流感或改善病程。

1燒2痛3疲倦 恐是流感須警覺

程涵宇於臉書粉專「程涵宇營養師 Dietitian Han-Yu Chen」發文指出，流感是由流感病毒引起的急性呼吸道感染疾病。最常見併發症為肺炎，甚至導致死亡，呼籲民眾別輕忽。

程涵宇說，流感的症狀較一般感冒來得嚴重，容易出現明顯的全身無力、頭痛、發燒、肌肉痠痛、流鼻水、喉嚨痛及咳嗽等，通常症狀發作較突然，所以若出現1燒（發燒）、2痛（頭痛、明顯肌肉痠痛）、3疲倦就須警覺是流感。

營養師提到，流感的症狀較一般感冒來得嚴重而且突然，容易出現明顯的全身無力、頭痛、發燒、肌肉痠痛、流鼻水、喉嚨痛及咳嗽等；情境照。（圖取自freepik）

營養師提到，流感的症狀較一般感冒來得嚴重而且突然，容易出現明顯的全身無力、頭痛、發燒、肌肉痠痛、流鼻水、喉嚨痛及咳嗽等；情境照。（圖取自freepik）

流感多補維生素 鋅能防重症

●維生素C（Vitamin C）：預防急性呼吸道感染和縮短症狀持續時間組織修復，抗氧化，減少發炎修復身體，並能改善免疫反應。食物來源包含柑橘、芭樂、小番茄，剛好也都是台灣這個季節都好買到的食物。

●維生素D（Vitamin D）：能減少急性呼吸道感染（ARI）風險、調節免疫功能、增強抗氧化功能。食物來源包括鮭魚、鯖魚、蛋黃，但食物中含量普遍不夠，最好獲得的方法還是曬太陽跟含有維生素D的補充劑，市售也常可以看到維生素D強化的食品。

●鋅（Zinc）：縮短急性呼吸道感染症狀持續時間、防範重症肺炎死亡、幫助免疫調節。食物來源包括牡蠣、牛肉、南瓜子。

●維生素A、維生素E等多種微量營養素：縮短症狀持續時間、減少因為多種微量營養素缺乏，所造成的呼吸道感染風險。食物來源包括維生素A食物如魚、菠菜、地瓜；維生素E食物如堅果、全穀、植物油。

營養師表示，補充鋅可以縮短急性呼吸道感染症狀持續時間、防範重症肺炎死亡、幫助免疫調節。可補充食物如牡蠣。（圖取自photoAC）

營養師表示，補充鋅可以縮短急性呼吸道感染症狀持續時間、防範重症肺炎死亡、幫助免疫調節。可補充食物如牡蠣。（圖取自photoAC）

全球每年300至500萬人 受季節性流感影響

程涵宇說，急性呼吸道感染是2017年全球第3大死因。每年季節性流感在全世界影響300萬到500萬人，並導致30多萬人死亡。建議大家平常要均衡飲食，身體足夠的營養素可以幫助調節免疫功能，同時跟罹患疾病風險和嚴重程度都有關係。

她也補充，對抗流感除了正確飲食，也應該儘早施打疫苗、養成生活好習慣如肥皂勤洗手和咳嗽戴口罩、保持室內空氣流通防範病毒傳播、有流感症狀應警覺及早治療、生病按醫囑服藥多休息。

營養師程涵宇。（程涵宇提供）

營養師程涵宇。（程涵宇提供）

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