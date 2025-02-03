健康網》立春養肝的黃金時節！ 中醫推「4食材」菠菜上榜

中醫表示，紅棗、枸杞、黑芝麻、菠菜等食物，可養肝健脾、補充氣血；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕立春是24節氣的開端，也是萬物復甦的起點，象徵春天的到來。春天天氣回暖，農民準備春耕，有句俗諺說：雷不打春，今年一定好年冬。雲品中醫診所在臉書專頁發文表示，春季屬木，而「肝」與木相應，此時正是養肝、護肝的黃金時節！可多吃紅棗、枸杞、黑芝麻、菠菜等，或是適量做運動。

養生3重點

●疏肝理氣：避免情緒鬱結，讓肝氣順暢。

請繼續往下閱讀...

●補充氣血：多吃養肝健脾的食物，如紅棗、枸杞、黑芝麻、菠菜。

●動靜結合：適量運動，保持身心愉快。

立春飲食建議

中醫提到，春天飲食宜清淡、多蔬果，幫助身體排毒，滋補氣血。另外還推薦了2個養肝中藥，「枸杞」有滋補肝腎、明目的功效；「玫瑰花」有疏肝理氣、鎮靜安神的功效。

「玫瑰花」有疏肝理氣、鎮靜安神的功效；示意圖。（圖取自photoAC）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法