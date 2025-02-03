大S流感併發肺炎逝》春節返台潮恐加劇疫情！ 醫：本週是關鍵

藝人大S（徐熙媛）到日本旅遊罹患流感併發肺炎不幸離世。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕藝人大S（徐熙媛）到日本旅遊罹患流感併發肺炎不幸離世，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，流感與一般感冒不同，可能併發肺炎、腦炎、心肌炎，而近期日韓等國外流感大流行，春節連假不少民眾到當地遊玩後返台，可能將病毒帶回台灣傳染給親友、同事，恐讓原本已要攀高峰的本土疫情再加劇，坦言「本週是關鍵期」。

黃高彬指出，近日不少民眾利用春節連假到海外旅行，但像是日韓等地正值流感疫情高點，返台收假後，今日開工，依照流感潛伏期為2至5天預估，若出遊人潮感染到流感病毒，本週可能陸續傳染給親友或同事，進而推升國內疫情。

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黃高彬強調，流感通常比一般感冒更嚴重，青壯年不要仗著年輕就輕忽風險，建議若有呼吸困難、喘不過氣、心跳加快、意識不清等情形，就要盡快尋求治療，臨床除了口服藥外，也可評估針劑治療。另外，若要前往國外，建議戴口罩並自費備用流感抗病毒藥物，否則在海外求診不便，也存在溝通障礙。

流感與感冒的差異。（取自疾管署臉書粉專）

根據疾管署資料，一般感冒致病原包含腺病毒、鼻病毒、呼吸道融合病毒等大約有200多種病毒，但流感是由流感病毒引起的急性呼吸道感染疾病，有A-D型，其中只有A型及B型可以引起季節性流行，近年主要流行的季節性流感病毒型別以A型的H3N2、H1N1，以及B型流感為主。

疾管署指出，一般感冒多以喉嚨痛、打噴嚏、鼻塞、流鼻水等為主，通常病程較輕微為2至5天，但流感發作較突然也較嚴重，可能出現明顯的全身無力、頭痛、發燒，到無法工作、上課的程度，痊癒時間需1至2週。

疾管署也提到，一般感冒併發症以中耳炎或肺炎為主，但較少見，而流感容易引起如肺炎、腦炎、心肌炎等併發症，甚至導致死亡，提醒若出現「一燒（發燒）」、「二痛（頭痛、明顯肌肉痠痛）」、「三疲倦」，就須警覺是流感。

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