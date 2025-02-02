健康網》餐後脹氣好難受？ 中醫師教你4招緩解不適！

中醫提醒，若長期有胃脹氣困擾，應調整飲食習慣，避免暴飲暴食或過度攝取高油高脂食物；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕聚餐享受美食，卻因大魚大肉導致腸胃不適？許多人在飯後出現胃脹氣、腹部悶脹等問題，影響生活品質。合佗中醫診所醫師在臉書專頁上分享改善脹氣的4個妙招，包含細嚼慢嚥、餐後散步、按摩腹部、少吃油炸物，讓大家都能遠離腸胃不適。

4招改善胃脹氣 輕鬆擺脫悶脹

日常飲食與生活習慣與腸胃健康息息相關，若經常感到胃脹氣，不妨嘗試以下方法：

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●細嚼慢嚥：吃飯時放慢速度，減少吞入過多空氣，降低脹氣機率。

●餐後散步：飯後適度活動可幫助腸胃蠕動，促進消化。

●按摩腹部：以順時鐘方向輕柔按摩腹部，有助於腸胃排氣，減少不適感。

●少吃油炸物：油膩食物難消化，容易產氣，建議減少攝取，以減輕腸胃負擔。

3穴位按摩助消脹 簡單又有效

除了養成良好飲食習慣，適當刺激穴位也能幫助緩解脹氣不適。醫師推薦以下3個穴位，透過按摩改善腸胃功能：

●合谷穴：位於手掌虎口併攏，肌肉凸起最高處，能促進血液循環，幫助舒緩胃痛、便秘及腹瀉等不適。

●三陰交穴：此穴位於腳踝內側上方四指寬處，是肝、脾、腎三條經絡的交會點，有助於改善脾胃虛弱、消化不良。

●足三里穴：位於膝蓋下方四指寬處，能強健脾胃，改善胃炎、腹脹及便秘問題。

中醫提醒，若長期有胃脹氣困擾，應調整飲食習慣，避免暴飲暴食或過度攝取高油高脂食物；配合適量運動、穴位按摩能有效幫助腸胃運作，減少不適，讓身體更舒暢。

中醫建議，吃飯時放慢速度、細嚼慢嚥，減少吞入過多空氣，降低脹氣機率；圖為情境照。（圖取自freepik）

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