健康網》廟口美食熱量圖鑑！ 「它」吃1份抵6支糖葫蘆

鹽酥雞吃一份可抵6支糖葫蘆！營養師表示，鹽酥雞裹粉加上油炸，熱量層層堆疊，熱量可以比原食材多2到5倍。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕農曆春節出遊拜廟，周遭小吃可謂老饕們的最愛。營養師高敏敏分享多種廟口美食熱量，例如看似清爽的涼麵熱量竟要653大卡、1份臭豆腐也要530大卡，如果還加泡菜，鈉含量直接飆破一日鈉攝取量；而鹽酥雞裹粉加上油炸，1份約600大卡，吃1份可抵6支糖葫蘆等。

高敏敏於臉書發文列出20種廟口美食熱量，她表示牛肉麵熱量超高，1碗870大卡，熱量超高建議改選清燉湯頭及牛腱肉部位以及粗麵條，粗麵條體積較大，吸附的湯汁會比較少；紅燒湯頭則是會添加豆瓣醬，增添熱量；而牛腱肉油脂較少，是熱量較低的部位；另提醒，牛肉麵最可怕的熱量是在湯裡，建議不要喝完。

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營養三明治小小1份也有585大卡，高敏敏解釋，其熱量高的原因在於炸麵包皮搭配厚厚的美乃滋，屬於油滋滋的隱藏版高油脂食物。

營養師提醒，不要覺得糖葫蘆1支100大卡，熱量不高很安心，它是「包著糖衣的水果」，吃了就不能再喝含糖飲料，不然一天糖分攝取會爆表。（資料照）

至於鹽酥雞1份600大卡，外層裹了一層粉、本身沾滿油加上整個拿去油炸，熱量層層堆疊，食物熱量可以比原食材多2到5倍，另外也不要覺得糖葫蘆1支100大卡，熱量不高很安心，它是「包著糖衣的水果」，吃了就不能再喝含糖飲料，不然一天糖分攝取會爆表。

另，高敏敏提醒，玉米、豬血糕、米糕、米粉、勾芡的蚵仔煎跟羹、肉圓的皮都屬於澱粉，有吃到就要減少飯量，血糖高的人更要避免。

高敏敏建議，有在飲食控制的人，澱粉類的食物選擇搭配原型食材，或選一個自己想吃的甜點搭配無糖茶，比方說來個炒米粉配烤玉米加一串糖葫蘆配無糖綠，最好再跟親友一起分食，減少熱量，增進感情。

營養師分享廟口美食熱量圖鑑。（圖擷取自高敏敏臉書）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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