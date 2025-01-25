健康網》冬季補過頭小心傷心又敗腎 學者教4招健康吃

學者建議，進補可在鍋中多加白菜、香菇、金針菇等蔬菜。如果鍋內蔬菜不夠，也可以另外清炒一盤綠葉蔬菜，以補充維生素和礦物質；示意圖。（資料照）



葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬天是許多人認為需要「進補」的季節，尤其像羊肉爐、薑母鴨等料理在台灣廣受歡迎。不過營養學者洪泰雄提醒，攝取過多蛋白質可能加重腎臟負擔，若湯底高油高鹽分可能不利心血管健康，若加上長時間燉煮還可能增加痛風風險，建議進補時做到4原則：蛋白質適量、多加蔬菜、減少湯底攝取、選擇糙米飯或地瓜等健康主食。

洪泰雄於臉書發文指出，傳統上多認為冬季宜進補，然而，這種觀念是否真的符合現代營養學的健康原則？不妨從營養的角度剖析進補的迷思與正確飲食方式。

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迷思1：高蛋白飲食越多越補？

洪泰雄說，傳統進補料理中，羊肉、鴨肉等高蛋白食材是主角，但攝取過多蛋白質可能加重腎臟負擔。尤其是中老年人或本身有腎臟疾病的人，過量蛋白質代謝後產生的氮廢物需要腎臟處理，長期下來可能對腎臟造成壓力。

建議每餐攝取的蛋白質應適量，建議每公斤體重0.8到1克蛋白質，並搭配其他食物避免營養不均。在羊肉爐或薑母鴨中，可以減少肉類的份量，並加入豆腐或其他低脂蛋白質食材。

學者表示，除了多加蔬菜，也可以在羊肉爐或薑母鴨中，減少肉類份量，並加入豆腐或其他低脂蛋白質食材；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

迷思2：全是肉，蔬菜只是配角？

洪泰雄說，羊肉爐與薑母鴨的湯底經常使用中藥材熬煮，雖然有些中藥成分如枸杞、紅棗含有微量的維生素與礦物質，但大部分的進補鍋類往往缺乏充足的蔬菜；蔬菜提供膳食纖維，幫助腸道蠕動，避免因高油高鹽飲食引起的便秘，且富含維生素C、鉀、鎂等礦物質，能平衡高鈉湯底造成的電解質失衡。

建議在進補鍋中多加白菜、青江菜、菠菜、香菇、金針菇等蔬菜。如果鍋內蔬菜不夠，也可以另外清炒一盤綠葉蔬菜，以補充維生素和礦物質。

迷思3：進補湯底越濃越好？

洪泰雄表示，薑母鴨和羊肉爐的湯底多以中藥材加上米酒熬製，雖然帶有暖身的作用，但高油脂與高鹽分的湯底可能對心血管健康不利。長時間燉煮的湯底中也可能釋放過多的嘌呤，增加痛風風險。

建議湯底不要喝太多，尤其是有高血壓或痛風風險的人，應該控制湯底攝取量。可用低鈉湯底取代傳統高鹽湯底，並減少油脂使用。

進補時最好選擇健康煮食，例如搭配糙米飯或地瓜，增加膳食纖維與營養密度；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

健康進補4大招

●蛋白質適量：每餐肉類份量約為一個手掌大小即可，多選擇低脂高蛋白的豆腐或雞肉。

●多加蔬菜：每鍋至少加入3到4種蔬菜，綠色蔬菜如青江菜和菠菜尤佳。

●減少湯底攝取：控制喝湯的量，避免攝取過多的鹽分與油脂。

●選擇健康主食：搭配糙米飯或地瓜，增加膳食纖維與營養密度。

洪泰雄總結，進補的確能夠在寒冷的季節中帶來溫暖與滿足感，但要兼顧健康，應適度調整傳統習慣，加入更多蔬菜、控制蛋白質攝取量，並避免過多湯底的高鹽高油攝取。將傳統進補結合現代營養學，不僅能品嘗美味，更能吃出健康。

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