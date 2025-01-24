消防小隊長休假全家出遊 遇民眾異物梗塞出手救援

消防小隊長（左）休假外出遊玩，遇民眾異物梗塞緊急救援 。（苗縣府消防局提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府消防局第四救災救護大隊西湖分隊小隊長羅律典，去（2024）年12月28日休假帶家人前往新竹市城隍廟商圈遊玩。羅律典當時因尿急進入城隍廟找廁所，卻遇到有民眾異物梗塞，當場投入救援，直到當地消防人員抵達，順利救回當時一度失去生命跡象的患者一命。新竹市消防局因此特別函文苗栗縣府消防局認為應予以嘉勉。

苗栗縣政府消防局長匡夢麟得知消息後，今（24）日特別與羅律典見面，並敘獎小功一支。匡夢麟也問羅律典，休假時救人是否更加倍感壓力？羅律典反而說平時上班壓力較大，更讓匡夢麟感到羅律典特別之處。

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匡夢麟說，一般而言，休假遇到這樣的狀況肯挺身而出，不怕家屬責難等，更加難得。而匡夢麟也提到，當時患者於今年1月間順利出院，可以歡喜過新年，羅律典更是功德一件。

羅律典本人受訪時則說，當時進廟找廁所，但碰到緊急狀況，不加思索便投入救援，協助因肉圓與貢丸梗塞導致OHCA的患者，持續實施CPR+AED直至新竹市消防局救護人員接手。

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