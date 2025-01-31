健康網》年節暴食腸胃不適？ 益生菌4功效助腸胃健康

研究證實，益生菌對於腸胃健康有顯著幫助：強化黏膜、降發炎、促腸蠕動、維持菌叢平衡，能有效改善腸胃問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕農曆新年期間聚餐頻繁，暴飲暴食與飲食不規律成為常態，容易導致腸胃不適問題。營養師王證瑋在其臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文指出，腸躁症 （IBS） 和腸胃潰瘍是常見的腸胃疾病，分別可能引發腹痛、腹瀉、便秘及胃痛、灼熱感等不適症狀。研究證實，益生菌對於腸胃健康有顯著幫助：強化黏膜、降發炎、促腸蠕動、維持菌叢平衡，能有效改善腸胃問題。

益生菌的主要功效

1. 強化腸胃道黏膜：保護腸胃道免受損傷，減少炎症風險。

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2. 降低發炎反應：減緩腸胃不適的發生。

3. 促進腸胃蠕動：協助腸道保持正常運作。

4. 維持菌叢平衡：增加有益菌數量，抑制有害菌生長。

補充益生菌的注意事項

為有效提升腸胃健康，王證瑋建議在選擇益生菌時需注意以下要點：

1. 選擇適合的菌種：不同菌種具備不同功能，需依需求挑選。

2. 確保足夠攝取量：一般建議每日攝取量約100億以上。

3. 搭配膳食纖維：益生菌需要纖維作為「食物」支持其增殖。

此外，王證瑋提醒，益生菌雖對腸躁症和腸胃潰瘍的改善有正向效果，但需搭配健康飲食與規律生活作息才能發揮最佳效果。建議民眾在使用益生菌補充品前，應先諮詢專業醫師或營養師，以選擇適合的菌種及劑量，確保改善腸胃問題的同時，避免不必要的副作用。

農曆新年期間聚餐頻繁，暴飲暴食與飲食不規律成為常態，容易導致腸胃不適問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

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