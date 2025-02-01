健康網》肌膚乾燥一定是缺水？ 醫：粗糙敏感需補油

醫師指出，皮膚有緊繃感且出油應補水，並同步使用乳霜鎖水；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬天乾燥，很多人都覺得自己皮膚需要補水，但你真的知道是缺水還是缺油嗎？新竹聖宜診所醫師吳易儒在臉書專頁「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」發文分享，皮膚有緊繃感且出油應補水，並同步使用乳霜鎖水；如果看起來暗沉粗糙則應補油，可選擇植物油幫助修復肌膚屏障。

缺水肌膚脫屑有細紋

吳易儒指出，皮膚緊繃、粗糙，甚至有脫屑情況，且容易產生細紋（尤其是在笑或皺眉時），出油與乾燥同時存在為缺水；選擇含玻尿酸或維生素B5的產品，幫助補充肌膚水分，並使用乳霜鎖住水分，避免水分流失。

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缺油肌膚粗糙易敏感

吳易儒表示，皮膚缺油會暗沉無光澤，甚至摸起來有點粗糙，容易敏感，肌膚屏障功能較差，即使補水後，皮膚仍然乾燥；可選擇富含植物油（如乳木果油、橄欖油）或神經醯胺的產品，幫助修復肌膚屏障，讓肌膚恢復健康光澤。

吳易儒提醒，缺水肌需要注重補充水分，缺油肌則要加強屏障修復。學會判斷自己的膚況，選對保養品，才能事半功倍。

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