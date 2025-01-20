自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

過年中醫重「陰平陽秘」 守歲勿超過晚間11點

2025/01/20 14:00

春節團圓享樂不忘養生，台東馬偕中醫師莊義明提醒民眾遵守「陰平陽秘」原則，可適度按壓穴道。（記者黃明堂攝）

春節團圓享樂不忘養生，台東馬偕中醫師莊義明提醒民眾遵守「陰平陽秘」原則，可適度按壓穴道。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕春節是親朋好友團聚的時刻，豐盛的美食和熱鬧的氣氛總讓人流連忘返，往往會讓人日夜顛倒，亂了生活作息。此時若不加以調節，身體負擔會加重，健康易出現紅燈。台東馬偕中醫師莊義明在春節前提醒民眾遵守「陰平陽秘」原則，以現代觀點講的就是「身心靈平衡」，從飲食、睡眠、運動3方面恪守中庸原則，守歲切忌熬夜，晚上11點就該睡覺。

莊義明說，享用年菜佳餚前，要先懂得評估自己是屬於什麽體質。怕冷的寒性體質，宜多食溫熱食物，如：榴蓮、生薑、青蔥、洋蔥、蒜、辣椒、薑黃、荔枝、龍眼、釋迦等；畏熱的熱性體質，宜多食寒性食物取得平衡，身體就受益，如：白蘿蔔、香蕉、橘子、西瓜、竹筍、白梨、蕃茄、香瓜、蓮藕、苦瓜、空心菜、芹菜等。

在過年期間有守歲傳統，與親友圍爐聊天、打麻將，甚至好幾天都熬夜睡眠不足。提醒民眾，熬夜晚睡，易導致大腸火旺，大便不易解、產生便秘、痔瘡疾病。提醒大家要睡好睡飽，不宜熬夜。對於常常有便秘或痔瘡者，特別的推薦多吃鳳梨、莧菜及薏苡仁，當然古人留傳下來的年菜也是一個很好的飲食經驗，年節必吃。

返鄉塞車塞到爆，造成腰痠背疼、下肢浮腫，另外，現代人手機不離手，久坐不動長時間追劇、打電動，造成肩頸疲勞及腰肌勞損。建議民眾每60分鐘就要起身動一動，長途開車到休息站，要下車走一走，做一些伸展運動。頸背僵硬疼痛，可以白鶴展翅及擴胸甩肩運動，舒展頸背的筋骨；腰部僵硬痠痛，可以跨腳，左右擺膝及上下搖臀的動作舒展腰臀部筋骨。

至於頸背部僵硬疼痛，可按壓合谷、后溪及上八邪，腰部僵硬痠痛，可按壓委中、承山、陽陵泉、合谷、陽谷，適當按摩促進血液循環，解除疲勞。

過年期間生活作息打亂，易造成免疫力下降。他建議每日運動60分鐘，赤腳踩地接地氣、有空到郊外踏青、森林浴、泡溫泉等，可提高免疫力。若感染流行性感冒，建議感冒初期，可接壓合谷、少商穴減緩症狀。若症狀嚴重，仍要就醫尋求醫療診治。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中