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健康網》東京花粉提早1個月擴散 都政府提醒戴口罩

2025/01/18 19:10

東京花粉提早發威，若近日想赴東京遊玩，又對花粉過敏者要當心。示意圖。（圖取自freepik）

東京花粉提早發威，若近日想赴東京遊玩，又對花粉過敏者要當心。示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常看日劇或動漫，應該會注意到很多日本人有花粉熱，口罩總是緊緊戴著。17日東京都政府宣布黃杉樹花粉早在8日便開始飄散，若自己有花粉熱，赴東京前應多加留意。

日媒《NHK》報導，過去花粉多於2月上旬到中旬較明顯，然今年提前到現在就出現，是1985年以來最早開始的一年，提早了1個多月。東京都政府表示，原因與氣候變遷自然脫不了關係：別忘了2024年是史上最熱的一年。

東京都內12個觀測站都發現杉樹花粉，像是大田區於1月8日到10日觀測到花粉超標。同時預測21日起因氣溫回升，當地的花粉數量可能增加，東京都政府提醒大眾記得戴口罩或護目鏡出門。

日媒《weather news》說明，黃杉樹於冬季會進入休眠，然天氣回暖後將開始生長並散播花粉。預估日本西部的花粉傳播將在正常時間發生，僅日本東部會提早發生。靜岡縣最早，預計1月底開始擴散，2月上旬則在九州與四國等地開始擴散。

實際上台灣也常在春季出現花粉熱，衛福部表示，花粉熱（Hay Fever），俗稱乾草熱，為一種過敏性疾病，常見過敏現象如鼻塞流鼻水、打噴嚏、過敏性鼻炎或眼結膜炎，嚴重者會有咳嗽、皮膚癢、發燒、臉潮紅或焦躁不安的症狀。

患者的過敏原包含蕁麻科植物、油菜花、榛樹、紫杉或榆樹等植物的花粉。花粉熱經常在家族中遺傳，多數症狀常在幼年時期發生，部分患者到成年仍會持續產生過敏反應，患有花粉熱的年齡大多不超過40歲，發病的機會隨年齡增長而減少。

花粉熱及過敏性鼻炎患者可透過藥物改善症狀，臨床上治療經常以外用鼻內類固醇噴劑、口服抗組織胺、肥大細胞穩定劑或白三烯素調節劑藥物，或以消炎藥水或抗發炎藥物舒緩症狀。除此之外，降低過敏反應最好的方式是遠離過敏原，有過敏經驗者需留意植物花期變化，花粉量升高或氣溫變化季節盡量待在室內，關上門窗，從室外回來後，可使用生理食鹽水清除鼻內或口腔內雜質，減少過敏原引發過敏反應。

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