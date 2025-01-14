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健康網》一碗甜湯竟破1千大卡 選對配料熱量差6倍

2025/01/14 09:32

營養師指出，1大湯勺的芋圓就有250大卡，屬於熱量「紅燈區」。（資料照）

營養師指出，1大湯勺的芋圓就有250大卡，屬於熱量「紅燈區」。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬天想喝甜湯又怕胖？營養師李婉萍指出，只要選對配料，熱量可以差6倍！她舉例，1碗甜湯，加上常見的珍珠、芋圓、花豆、蜜芋頭，一碗就高達1300大卡。不過若將配料換成相同份量的蒟蒻、愛玉、白木耳、仙草，這樣1碗僅244大卡，2種吃法熱量差了1000多大卡，差距頗大。

低溫來襲，此時來碗熱湯真的是冬天的救贖。不過李婉萍於臉書Po短片指出，甜湯的配料其實有許多熱量陷阱，如果不小心選到熱量高的配料，一碗甜湯的熱量，甚至可能比一餐熱量還高，建議民眾喝甜湯的時候，可以選擇清淡、健康一點的配料，或者和朋友一起分食、分享熱量，既能暖胃暖心靈，也不會讓身體負擔太重。

她舉例，1碗120大卡的甜湯，加上珍珠300大卡、芋圓274大卡、花豆388大卡、蜜芋頭290大卡，這樣一碗就要高達1300大卡。不過若將配料換成蒟蒻53大卡、愛玉2大卡、白木耳50大卡、仙草19卡，再加上甜湯120大卡，這樣1碗僅244大卡，2種吃法熱量差了1000大卡，吃1碗可抵原先吃法的6碗。

營養師指出，1大湯勺仙草、愛玉、白木耳皆為20大卡，豆花可從中選2樣當配料；示意圖。（資料照）

營養師指出，1大湯勺仙草、愛玉、白木耳皆為20大卡，豆花可從中選2樣當配料；示意圖。（資料照）

常見9配料 紅黃綠燈報你知

另，李婉萍也整理甜湯常見9配料熱量，皆以1大湯勺90公克比較，並將其分為紅綠燈區，並建議湯底選擇薑湯時，可選擇紅燈區+黃燈區1到2樣，如選芋圓或地瓜圓，再加個薏仁；豆花、燒仙草搭配綠燈區2樣，如有嚼勁和飽足感的白木耳等。

●紅燈區：珍珠390大卡、粉粿330大卡、芋圓／地瓜圓250大卡。

●黃燈區：紅豆350大卡、綠豆350大卡、薏仁338大卡。

●綠燈區：仙草、愛玉、白木耳皆為20大卡。

李婉萍提醒，薏仁、紅豆、大紅豆、綠豆是配料中纖維量高者，有助維持腸胃道健康，千萬不要因為覺得有熱量就謝絕往來。

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