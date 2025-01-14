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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》怕冷的人少喝牛奶！ 中醫：多吃「它們」咖哩上榜

2025/01/14 07:31

王大元說，咖哩、蔥、薑、蒜等食物，有溫煦身體的效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

王大元說，咖哩、蔥、薑、蒜等食物，有溫煦身體的效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近天氣冷到爆！「冷底」體質的人還好嗎？中醫師王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文表示，從中醫觀點來看，冷底與陽氣不足有關，可會從脾胃腎來增強陽氣。像是攝取肉類、麻油、乳酪、洋蔥、咖哩等食物，有溫煦身體的效果；少吃柑橘、番茄、果醋、牛奶等降溫的飲食。另外，保暖以「丹田、頭頸、腰部、腳底」最為重要！

冷底體質建議飲食

王大元說，從脾胃著手，通常會選用讓身體發熱的溫熱食物，像是肉類、麻油、乳酪、蔥白、洋蔥、紅酒、黑糖、鮭魚，或咖哩、蔥、薑、蒜等食物，有溫煦身體的效果。相反地，像是果醋、牛奶、啤酒、果汁、柑橘、番茄、小黃瓜、生菜等，有降溫的作用，冷底的人就要少吃。

重點保暖4部位

●腰部：為命門所在，命門火衰則畏寒體弱，容易產生經痛、肢冷，或腰背痠軟等症狀。

中醫師表示，穿襪子、每天泡湯、足療，能減少熱能散失；圖為情境照。（圖取自photoAC）

中醫師表示，穿襪子、每天泡湯、足療，能減少熱能散失；圖為情境照。（圖取自photoAC）

●頭部：為所有陽經交會之處，頭頸之間有風門、風池穴，寒邪容易由頸背處入侵，可以戴條圍巾、披肩、毛帽，或高領毛衣，以確保頭頸溫暖。

●丹田：其位置在肚臍以下、恥骨以上，人體經氣匯集之處，因此保暖肚臍周圍，能夠有效溫暖核心體溫。

●腳底：是距離心臟最遠之處，古人云：「寒從腳下起。」因此穿襪子、每天泡湯、足療，能減少熱能散失，同時刺激腳湧泉（腳底）、太溪（內踝）、築賓（小腿內側）、足三里（小腿前側）等穴位，幫助氣血經絡的運行。

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